JawaPos.com - Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan adanya ratusan orang mendatangi Mapolresta Malang Kota dan melakukan aksi perusakan fasilitas umum maupun fasilitas kepolisian pada Minggu (29/11) dini hari.

Dalam peristiwa tersebut, polisi mengamankan total 172 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Jules menegaskan, insiden yang terjadi sekitar pukul 00.00 WIB hingga subuh tersebut bukanlah aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi, melainkan tindakan melawan hukum.

"Kejadian semalam sampai dengan subuh itu bukan demonstrasi. Namun, saya tekankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa memang benar pada semalam kurang lebih tanggal 28 November 2026 telah terjadi adanya sekelompok orang yang mendatangi Mapolresta Malang Kota," ujar Abast, Minggu (29/11).

Menurut Abast, ratusan massa yang berkumpul bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan batu, pembakaran pembatas jalan, hingga pelemparan bom molotov. Aparat gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota pun melakukan penindakan secara tegas dan terukur di lokasi kejadian.

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Dari hasil penindakan di lapangan, lanjut Jules, polisi mengamankan 172 orang. Rinciannya 63 orang masuk kategori usia anak, 101 orang laki-laki dewasa, serta perempuan dewasa 8 orang.

Abast menjelaskan, penyidik gabungan telah diterjunkan untuk mempercepat pemeriksaan dan mendalami motif di balik aksi anarkis tersebut. Bagi terduga pelaku kategori dewasa, proses pemeriksaan lanjutan akan dilimpahkan ke Mapolda Jawa Timur.

"Dan terhadap yang anak-anak, ini akan dipanggil orang tuanya untuk dipertemukan dan akan dilakukan pembinaan baik oleh kami dari Polda Jawa Timur maupun Polresta Malang Kota," terangnya.

Menjawab pertanyaan mengenai dugaan adanya pihak yang mengorganisir massa di tengah bergulirnya kasus kematian siswi SMAN 7 Kota Malang, Silva Nur Intania Putri, Abast menyebut pihaknya menemukan adanya seruan berkumpul yang beredar luas di media sosial.

Ia mengungkap terdapat dua narasi berbeda yang beredar di dunia maya, yakni ajakan menyuarakan aspirasi secara damai serta provokasi yang mengarah pada tindakan kekerasan.

"Oleh karena ini, maka kami harus melakukan upaya secara tegas namun tetap profesional dan terukur tentunya," kata Abast.

Ia pun mengimbau masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tidak mudah terprovokasi.