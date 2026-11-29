JawaPos.com - Polda Jawa Timur (Jatim) mengungkap kronologi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Sugiarto alias Sugik di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Sabtu (28/11) dini hari. Sugik ditabrak truk dinas Polres Malang saat melintas dengan kecepatan tinggi di jalan sempit.

Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kendaraan dinas Polres Malang berupa truk Mitsubishi dikemudikan anggota berinisial RAA. Sementara itu, sepeda motor Honda Scoopy dikendarai Reva Gio dengan membonceng Revan Ardi dan Sugiarto.

Akibat insiden tersebut, Revan Ardi dan Sugiarto mengalami luka-luka. Namun, Sugiarto meninggal dunia ketika menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilaksanakan pada Minggu (29/11), polisi menemukan sejumlah indikasi kelalaian pengemudi kendaraan dinas. Di antaranya tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian, kurangnya jarak aman, serta tidak adanya upaya menghindari kendaraan di depannya.

Temuan itu diperkuat dengan rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diperoleh dari sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Penyidik juga menemukan indikasi kendaraan dinas melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi jalan yang relatif sempit.

“Dari hasil pemeriksaan yang kami temukan, selain daripada saksi yang merupakan teman korban, bahwa yang bersangkutan pada saat itu memang mengendarai kendaraan dengan arah yang sama dengan kendaraan dinas milik Polres Malang yang sedang melaju berada di depan,” jelasnya saat konferensi pers di Mako Polresta Malang Kota, pada Minggu (29/11).

Kecepatan kendaraan dinas diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan. Kondisi itu membuat pengemudi tidak memiliki cukup ruang untuk mengantisipasi kendaraan yang berada di depannya.

“Nah, di situlah kelalaiannya yang kami terapkan sehingga kecelakaan ini mengakibatkan Saudara Sugiarto meninggal dunia,” ungkapnya.

Dalam proses penanganan perkara, penyidik telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari menerima laporan, mendatangi lokasi kejadian, memeriksa saksi, hingga melaksanakan olah TKP dan membuat sketsa tempat kejadian. Polisi juga meminta visum ke RSSA Malang serta melengkapi administrasi penyidikan.

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Hingga saat ini, enam orang saksi telah dimintai keterangan. Penyidik juga mengumpulkan rekaman CCTV dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi N 3071 EFC beserta STNK serta truk Mitsubishi dinas Polri bernomor polisi X 5073-34.

Sementara itu, anggota Polres Malang berinisial RAA yang mengemudikan kendaraan dinas tersebut telah diamankan dan ditahan. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dilakukan oleh Satlantas Polres Malang bersama Sipropam Polres Malang.

Selain mengungkap penyebab kecelakaan, Polda Jatim juga memastikan sejauh ini belum menemukan keterkaitan antara insiden tersebut dengan peristiwa perusakan rumah yang sebelumnya menjadi sasaran massa.

Jules menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan terhadap dua korban selamat yang merupakan teman Sugiarto, mereka berangkat bersama bukan dari lokasi perusakan rumah yang diduga menjadi sasaran aksi massa.

Polisi juga mencatat jarak antara lokasi perusakan rumah dan TKP kecelakaan mencapai hampir dua kilometer. Keterangan para saksi dan alat bukti yang dikumpulkan sejauh ini belum menunjukkan adanya hubungan antara kedua peristiwa tersebut.

“Sejauh ini kami tidak menemukan adanya hubungan antara perbuatan ataupun peristiwa terjadinya perusakan di perumahan maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Jules menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Sugiarto. Pernyataan tersebut disampaikan atas nama institusi Polri, khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Malang.