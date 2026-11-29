JawaPos.com - Wajah empat remaja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan dan penganiayaan hingga tewas terhadap SNIP, 17, siswi SMAN 7 Kota Malang, terpampang di baliho di kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (29/11/2026).

Baliho tersebut dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Selain menampilkan foto empat tersangka berinisial CAN, 16; SP, 16; IDH, 17; dan WRLI, 16, terdapat dua spanduk berisi kecaman terhadap tindakan perundungan.

Spanduk tersebut bertuliskan "Justice for Silva" dan "F**k Bullying". Keduanya terlihat menggantung di sekitar baliho yang menampilkan wajah para tersangka.

Keberadaan baliho dan spanduk itu mendapat tanggapan dari sejumlah warga maupun pengunjung Kayutangan Heritage. Salah satunya Subhan, 49, warga yang menyatakan setuju dengan adanya sanksi sosial terhadap para tersangka.

"Setuju saja, karena memang itu kan akibat dia yang melakukan perundungan juga. Kalau keluarganya di situ, kita merasa kalau anak inilah anak saya, saya merasa mungkin sangat terpukul banget," ungkapnya, Minggu (29/11).

Menurut Subhan, tindakan perundungan yang berujung pada persoalan hukum harus dipertanggungjawabkan. Namun, dia juga membayangkan beratnya perasaan keluarga apabila anak mereka berada dalam posisi yang wajahnya terpampang di baliho tersebut.

Dia menilai, setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum semestinya diproses sesuai ketentuan. Meski demikian, alasan di balik tindakan seseorang juga perlu diketahui sebelum mengambil kesimpulan.

"Untuk kesannya kalau memang dia tertangkap benar-benar salah ya diproses hukum. Dan kesannya sih, dia kenapa harus melakukan hal seperti itu," tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan Firda Amalia, 26, wisatawan asal Lumajang yang berkunjung ke Kayutangan Heritage. Dia mendukung keberadaan baliho tersebut sebagai bentuk sanksi sosial sekaligus pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan perundungan.

Menurutnya, penanganan kasus perundungan tidak cukup hanya melalui hukuman pidana apabila kesalahan pelaku telah terbukti. Sanksi sosial juga dinilai dapat menjadi pembelajaran bagi anak-anak, orang tua, maupun masyarakat luas.

"Pertama setuju, dikarenakan apalagi tentang hukuman pidana ya, kalau itu sudah jelas. Dan sanksi sosial juga harus diperlukan untuk pelaku. Kemudian sebagai pelajaran juga kita semua," ujarnya.

Sebagai bagian dari generasi muda, Firda juga mengingatkan pentingnya keberanian korban perundungan untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada orang terdekat. Langkah tersebut dinilai penting agar korban tidak menghadapi persoalan seorang diri dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.