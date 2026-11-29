JawaPos.com - Tim SAR gabungan menemukan tiga korban bencana tanah longsor yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (29/11).

Kepala Kantor SAR Semarang Kamal Riswandi mengatakan, tiga korban tersebut seluruhnya ditemukan di Dusun Plendean, Desa Gumelem Kulon.

"Tiga korban atas nama Raminem, Munir, dan Ayesha ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," katanya.

Dengan demikian, kata dia, seluruh korban yang dilaporkan hilang saat tanah longsor di dusun tersebut telah ditemukan. Ia menuturkan, tim saat ini beralih untuk memfokuskan pencarian di Dusun Gunung Duwur, Desa Gumelem Kulon.

Di lokasi tersebut, kata dia, satu korban atas nama Raswi ditemukan di aliran Sungai Serayu. Ia menjelaskan area pencarian di lokasi tersebut akan diperluas mengingat ada satu korban yang ditemukan di aliran sungai.

Menurut dia, area pencarian akan diperluas hingga aliran Sungai Serayu hingga ke sekitar muara sungai itu. Dengan demikian, lanjut dia, masih ada dua korban tanah longsor yang belum ditemukan, yakni atas nama Sunarja dan Nasrulloh.

"Tim terkendala area pencarian yang cukup luas, hujan, serta kondisi tanah yang cukup labil serta akses jalan yang terputus," katanya.