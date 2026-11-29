JawaPos.com - Kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Fortuner dan Toyota Kijang Super terjadi di Tol Jagorawi KM 18.200 arah Bogor, Minggu (29/11) pagi. Insiden tersebut menyebabkan tujuh orang mengalami luka-luka, termasuk tiga anak dan seorang bayi berusia delapan bulan.

Satu dari tujuh korban dilaporkan mengalami luka berat. Sementara enam korban lainnya mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Induk Patroli Jalan Raya (Kainduk PJR) Jagorawi Kompol Jajuli mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 08.31 WIB.

Peristiwa bermula ketika Toyota Kijang Super yang melaju di lajur 1 hendak menepi ke bahu jalan. Pengemudi mengambil keputusan tersebut setelah mencium bau seperti ada yang terbakar di kendaraannya.

"Kendaraan Kijang berjalan di lajur 1 ingin menepi di bahu jalan dikarenakan mencium bau terbakar pada mobilnya," kata Jajuli.

Namun, saat Kijang berupaya berpindah ke bahu jalan, sebuah mobil Toyota Fortuner yang melaju dengan kecepatan tinggi di bahu jalan datang dari arah belakang.

Pengemudi mobil Fortuner diduga tidak sempat mengantisipasi keberadaan Kijang yang sedang menepi. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mengakibatkan bagian belakang mobil Kijang dihantam keras.

"Kendaraan Fortuner tidak sempat menghindar dan akhirnya menabrak bagian belakang Kendaraan Kijang," ujarnya.

Kijang Terbalik, Mobil Fortuner Berputar Benturan keras dalam tabrakan ini membuat mobil Toyota Kijang Super terdorong hingga terbalik di lajur 1. Sementara Toyota Fortuner sempat berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di antara lajur 2 dan 3.

Kondisi kedua kendaraan seperti itu menunjukkan betapa kerasnya benturan yang terjadi dalam insiden ini. Sejumlah penumpang di dalam mobil pun mengalami luka-luka.

Dari tujuh korban, enam orang mengalami luka ringan dan satu lainnya mengalami luka berat. Seluruh korban kemudian dibawa ke RS Paragon untuk mendapatkan perawatan medis.

Polisi Tangani Kecelakaan di Tol Jagorawi Usai menerima laporan, petugas PJR Jagorawi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.