JawaPos.com - Aksi simpatik penyalaan 1.000 lilin untuk mengenang dan mendoakan almarhumah Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Kota Malang yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan, dipastikan tetap digelar Minggu (29/11) malam.

Sesuai jadwal, kegiatan tersebut akan dilangsungkan di Halaman Balai Kota Malang, mulai pukul 18.30 WIB.

Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menegaskan bahwa tidak ada pembatalan terkait rencana pelaksanaan gerakan 1.000 lilin tersebut. Pihaknya memastikan agenda tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Kami pramuka tetap deklarasi anti-bullying," tegas Ginanjar, Minggu (29/11).

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Ginanjar menjelaskan, aksi solidaritas ini digelar sebagai wujud empati mendalam sekaligus dorongan moral agar proses hukum terhadap kasus yang menimpa almarhumah berjalan seadil-adilnya.

Selain itu, Gerakan Pramuka Kota Malang ingin membuktikan kepada publik bahwa perilaku perundungan maupun kekerasan tidak mencerminkan wajah seluruh pelajar di Kota Pendidikan tersebut.

Ginanjar menegaskan, Gerakan Pramuka siap berdiri di barisan terdepan mengampanyekan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.

Lewat aksi tersebut, Gerakan Pramuka juga ingin menunjukkan kepedulian generasi muda agar proses hukum berjalan objektif dan memberikan keadilan bagi korban. "Kami pramuka siap menjadi pelopor anti-bullying," ujarnya.

Menanggapi kemungkinan bergabungnya berbagai elemen masyarakat di luar anggota Pramuka dalam aksi malam nanti, Ginanjar menyatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melarang warga yang ingin hadir menyuarakan solidaritas.