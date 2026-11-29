JawaPos.com - Sebanyak 172 orang diamankan Polresta Malang Kota menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik wilayah Kota Malang pada Sabtu (28/11/2026) malam hingga Minggu (29/11/2026) dini hari. Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan keterlibatan masing-masing dalam aksi tersebut.

Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobikhin membenarkan pengamanan terhadap ratusan orang tersebut. Dia menyebut, penyidik masih meminta keterangan dari mereka.

"Iya benar, 172 orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan," ujarnya, Minggu (29/11).

Kerusuhan terjadi di sejumlah titik, mulai dari kawasan Mako Polresta Malang Kota di Jalan Jaksa Agung Suprapto hingga Kayutangan Heritage dan sekitarnya. Massa bergerak dari arah selatan dan utara menuju markas kepolisian dan berupaya menerobos masuk.

Namun, petugas yang telah bersiaga melakukan penghalauan hingga massa mundur ke kawasan Jalan Basuki Rahmat.

Dalam aksi tersebut, sejumlah fasilitas menjadi sasaran perusakan. Di antaranya pos polisi di depan Hotel Trio Indah 2, pot median jalan di bundaran depan Kantor PLN Malang, serta rambu pembatas jalan atau water barrier yang dibakar massa.

Kerusuhan diduga dipicu kekecewaan atas kasus pengeroyokan yang menewaskan SNIP, 17, siswi SMAN 7 Kota Malang.

Pascaaksi anarkis tersebut, Polresta Malang Kota meningkatkan penjagaan untuk mengantisipasi kerusuhan susulan sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan personel Satuan Brigade Mobil (Brimob) disiagakan di lingkungan Mako Polresta Malang Kota. Dua unit kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) juga terlihat ditempatkan tepat di depan markas kepolisian di Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Sebelumnya, seorang juru parkir berinisial S yang beraktivitas di sekitar lokasi membenarkan adanya aksi massa pada Sabtu (28/11/2026) malam. Dia mengaku kehilangan kursi yang biasa digunakan untuk bekerja karena benda tersebut diduga turut dibakar massa.

"Iya, tadi malam ada demo. Dingklik (kursi) yang biasa tak pakai katanya juga dibakar massa," ungkapnya.

S menduga aksi tersebut berkaitan dengan kemarahan masyarakat atas meninggalnya SNIP yang diduga menjadi korban pengeroyokan. Dalam perkara itu, polisi telah menetapkan empat remaja sebagai pelaku, yakni CAN, 16; SP, 16; IDH, 17; dan WRLI, 16).

Selain kasus tersebut, S juga mengaitkan kemarahan massa dengan kabar meninggalnya seorang warga bernama Sugik. Korban diduga tertabrak mobil polisi saat terjadi bentrokan di sekitar rumah CAN, salah satu remaja yang ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus pengeroyokan terhadap SNIP.