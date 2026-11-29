JawaPos.com - Sejumlah fasilitas di kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang, mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran amukan massa dalam aksi yang berlangsung Sabtu (28/11/2026) malam hingga Minggu (29/11/2026) dini hari.

Kerusakan terlihat di pos polisi dan sebuah gedung di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di samping Hotel Trio Indah 2. Kaca sejumlah bangunan pecah, sementara beberapa fasilitas di sekitar lokasi juga mengalami kerusakan.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu (29/11) siang, kaca pos polisi di kawasan Kayutangan tampak pecah. Sejumlah batang bambu yang diduga digunakan untuk merusak bangunan masih berserakan di sekitar pos. Pembatas jalan yang dibakar massa juga terlihat di dalam bangunan tersebut.

Kerusakan serupa terjadi pada gedung di sebelahnya. Beberapa bagian kaca pecah diduga akibat lemparan batu. Coretan juga terlihat menghiasi dinding gedung.

Karyawan gedung mulai melakukan perbaikan pada Minggu siang. Mereka memasang lembaran seng untuk menutup bagian kaca yang pecah akibat kerusakan saat aksi berlangsung.

Seorang juru parkir berinisial S yang beraktivitas di sekitar lokasi membenarkan adanya aksi massa pada malam sebelumnya. Dia mengaku kehilangan kursi yang biasa digunakan untuk menunjang pekerjaannya karena diduga ikut dibakar massa.

Baca Juga:Ibu Siswi SMAN 7 Malang Korban Penganiayaan Minta Publik Kawal Kasusnya dengan Jernih

"Iya, tadi malam ada demo. Dingklik (kursi) yang biasa tak pakai katanya juga dibakar massa," ujarnya.

S menduga aksi tersebut dipicu kemarahan publik atas meninggalnya SNIP (17), siswi SMAN 7 Kota Malang yang diduga menjadi korban pengeroyokan. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat remaja berinisial CAN, 16; SP, 16; IDH, 17; dan WRLI, 16 sebagai pelaku.

Selain kasus pengeroyokan tersebut, S menduga kemarahan massa juga berkaitan dengan kabar meninggalnya seorang warga bernama Sugik. Korban diduga tertabrak mobil polisi saat bentrokan terjadi di sekitar rumah CAN, salah satu pelaku dalam kasus pengeroyokan terhadap SNIP.

"Mungkin soal kasus pembully-an sama anak yang ditabrak di Pakis, Kabupaten Malang," tuturnya.

Aksi massa berlangsung sejak Sabtu malam (28/11/2026) hingga Minggu dini hari (29/11/2026). Kericuhan terjadi di sejumlah titik, mulai dari kawasan Polresta Malang Kota di Jalan JA Suprapto hingga Kayutangan dan sekitarnya.