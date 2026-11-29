BTN Siap Perkuat Ekosistem Digital Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata di Yogyakarta
SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Thomas Wahyudi (kanan) berbincang bersama Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dalam pembahasan rencana kolaborasi strategis antara BTN dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melalui program Empowering Digital Ecosystem: Jogja Education, Cultural & Wellness Tourism di Yogyakarta, Jumat (27/11/2026).
JawaPos.com - SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Thomas Wahyudi (kanan) berbincang bersama Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dalam pembahasan rencana kolaborasi strategis antara BTN dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melalui program Empowering Digital Ecosystem: Jogja Education, Cultural & Wellness Tourism di Yogyakarta, Jumat (27/11/2026).
Kolaborasi ini diarahkan untuk mengakselerasi transformasi digital melalui integrasi layanan perbankan pada sektor pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
Melalui inovasi layanan perbankan digital balé by BTN, perseroan berupaya memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kemudahan transaksi masyarakat, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang berkelanjutan.
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