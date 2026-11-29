JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan dukacita mendalam atas peristiwa kekerasan fatal yang menewaskan siswi SMAN 7 Kota Malang, SNIP atau Silva. Ia menegaskan pihak sekolah tempat keempat tersangka menempuh pendidikan telah mengambil keputusan tegas mencabut status kesiswaan mereka.

Dengan pencabutan status tersebut, keempat tersangka anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) itu dipastikan tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas pendidikan apa pun, termasuk kegiatan belajar mengajar (KBM) maupun pelaksanaan ujian sekolah.

"Terkait status kesiswaan dari keempat tersangka, sekolah dari keempat tersangka telah menetapkan bahwa mereka tidak lagi berstatus sebagai siswa. Dan ini tentu berlaku untuk kegiatan belajar mengajar dan ujian yang tidak lagi mengikutsertakan mereka," ujar Emil, Minggu (29/11).

Emil menuturkan, setelah bertemu langsung dengan keluarga almarhumah, ia merasakan kuatnya tekad masyarakat dan berbagai pihak agar kasus ini diusut secara terang benderang demi menghadirkan rasa keadilan bagi korban.

Menurut Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjalin koordinasi intensif dengan jajaran kepolisian dan memastikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Berdasarkan koordinasi terakhir, kata Emil, aparat kepolisian telah bekerja maksimal hingga menetapkan empat remaja sebagai tersangka.

Pemprov Jatim bersama masyarakat akan terus mengikuti proses hukum tersebut hingga tuntas dan seadil-adilnya.