JawaPos.com - Operasi pencarian dan evakuasi terhadap 14 korban yang masih terjebak di lubang tambang emas ilegal Gunung Butak, Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, resmi dihentikan.

Keputusan tersebut diambil setelah tim ahli menilai kondisi di dalam area tambang terlalu berbahaya untuk terus dilakukan pencarian dan evakuasi.

Penghentian operasi SAR (Search and Rescue) itu diputuskan setelah Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan melakukan evaluasi dan observasi langsung terhadap kondisi lubang tambang yang menjadi lokasi para korban terjebak.

Hasil penilaian menunjukkan kondisi lubang galian belum memungkinkan untuk dimasuki tim penyelamat. Risiko keselamatan dinilai terlalu tinggi sehingga upaya evakuasi terhadap 14 korban tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan.

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Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan bersama seluruh unsur SAR gabungan pada Jumat, 27 November 2026.

Menurut Desiana, tim gabungan sebelumnya telah melakukan observasi pada pagi hingga siang hari untuk mengetahui kemungkinan melanjutkan proses evakuasi.

Namun, berdasarkan analisis para ahli, kondisi di dalam lubang tambang tidak memenuhi standar keselamatan bagi personel penyelamat.

"Dengan hasil keputusan bahwa operasi SAR tidak dapat dilanjutkan," kata Desiana.

Dia menjelaskan, keselamatan personel menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan tersebut. Tim penyelamat tidak disarankan memasuki area galian karena kondisi medan berpotensi membahayakan nyawa mereka.

Meski operasi pencarian dihentikan, Basarnas tetap membuka kemungkinan melakukan pemantauan apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban yang memungkinkan dilakukan proses evakuasi dengan kondisi medan yang lebih aman.

"Kami tetap melakukan pemantauan apabila ada tanda-tanda dari korban yang bisa kami evakuasi dengan kondisi medan operasi yang aman," ujarnya.

Keluarga Korban Ikhlaskan Operasi SAR Dihentikan

Selain mempertimbangkan hasil kajian teknis, keputusan penghentian operasi SAR juga disampaikan kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya.

Desiana menyebut seluruh keluarga korban yang belum ditemukan telah mendatangi posko SAR untuk menerima penjelasan mengenai kondisi lokasi tambang dan hasil penilaian para ahli.

Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, keluarga korban menyatakan persetujuan secara lisan maupun tertulis untuk mengikhlaskan penghentian operasi pencarian berdasarkan pertimbangan teknis mengenai tingginya risiko evakuasi

"Hari ini semua keluarga korban yang belum diketemukan sudah datang menemui kami ke posko dan sudah menyatakan secara lisan dan tulisan bahwa mereka mengikhlaskan berdasarkan tadi pertimbangan para ahli," katanya.