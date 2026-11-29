JawaPos.com - Seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun berinisial SN menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) di rumahnya yang terletak di Kampung Cibuluh, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam ketika berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (28/11). Saat kejadian, SN sendirian di rumahnya karena kedua orang tuanya sedang tidak berada di tempat.

Kapolsek Ciracap AKP Taufick Hadian mengatakan, aksi pencurian bermula ketika korban mendengar suara mencurigakan dari arah ruang tengah. Saat memeriksa sumber suara, SN mendapati seorang pria tak dikenal sedang berusaha membawa keluar sepeda motor Honda Beat miliknya melalui pintu depan.

Menyadari kendaraannya hendak dicuri, korban secara spontan berusaha merebut kembali sepeda motor tersebut sembari berteriak meminta pertolongan. Namun, pelaku justru menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok.

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"Korban berusaha merebut kembali sepeda motor tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Namun, pelaku justru melakukan perlawanan dengan menyerang korban menggunakan benda yang diduga senjata tajam hingga mengenai bagian kepala samping sebelah kiri korban," ungkap AKP Taufick Hadian.

Akibat serangan tersebut, SN mengalami luka sobek serius di bagian kepala sebelah kiri, dahi, pipi, hingga luka pada bagian tangan.

Setelah melukai korban, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi D 5934 SBP.

Korban Jalani Operasi Penjahitan Luka Dalam kondisi terluka, SN kemudian dievakuasi ke RSUD Jampang Kulon untuk mendapatkan pertolongan medis. Proses evakuasi dilakukan pihak keluarga dengan didampingi anggota piket Polsek Ciracap.

Humas RSUD Jampang Kulon, Lia Desti, mengatakan bahwa korban telah mendapatkan tindakan medis berupa penjahitan luka pada Sabtu siang.

Menurut dia, kondisi SN setelah menjalani tindakan medis terpantau stabil. Meski demikian, korban masih membutuhkan penanganan lanjutan di rumah sakit lain.

"Kondisinya stabil setelah dilakukan penjahitan luka-lukanya," ujar Lia Desti.

Polisi Periksa Saksi dan Buru Pelaku Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut.

Kapolsek Ciracap AKP Taufick Hadian menjelaskan, penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengumpulkan informasi terkait kejadian di tempat kejadian perkara (TKP).

Salah satu saksi adalah ibu korban, Ningrat (38), yang memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Polisi juga telah memeriksa dua warga setempat, yakni Mail (50) dan Harianto (44).

Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap ciri-ciri pelaku sekaligus menelusuri keberadaan sepeda motor yang dibawa kabur.

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