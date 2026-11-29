JawaPos.com - Mistiani, ibunda almarhumah Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Kota Malang yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan, meminta masyarakat mengawal proses hukum kasus tersebut hingga tuntas.

Ia berharap dukungan publik tetap diberikan dengan kepala dingin dan tanpa kegaduhan agar upaya pencarian keadilan berjalan sebagaimana mestinya.

Mistiani menyampaikan apresiasi atas simpati dan dukungan moril yang mengalir bagi keluarganya sejak kasus ini mencuat.

Dukungan tersebut datang dari berbagai penjuru, mulai dari warga Kota Malang, berbagai daerah di Indonesia, hingga luar negeri.

Di tengah duka mendalam kehilangan putrinya, ia mengajak seluruh pihak tetap menjaga kejernihan pikiran.

Menurut Mistiani, besarnya perhatian publik perlu diarahkan untuk memperjuangkan keadilan bagi almarhumah, bukan justru memperkeruh suasana.

"Mari kita jangan membesarkan dengan kegaduhan, mohon kita berpikir dengan jernih bagaimana kita memberikan keadilan yang terbaik untuk Ananda juga demi masa depan ananda-ananda kita berikutnya," ujar Mistiani, dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group) Minggu (29/11).

Bagi Mistiani, keadilan bagi putrinya tidak sekadar berujung pada penyelesaian perkara yang melibatkan empat tersangka anak saat ini.

Lebih jauh, tragedi ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar keselamatan dan masa depan generasi muda mendapat perhatian serius.

Proses hukum ia diharapkan berjalan sampai benar-benar menghadirkan keadilan bagi almarhumah.

Ia juga berharap, tragedi kekerasan terhadap pelajar tidak kembali terulang pada anak-anak lain.

Mistiani juga mengharapkan dukungan publik bisa selaras dengan langkah aparat penegak hukum serta pihak pemerintah yang membantu pengusutan perkara.

"Cukup hanya anak dari saya. Jangan sampai ada anak-anak yang lain. Mari kita dampingi keadilan untuk almarhumah sampai selesai, sampai terwujudnya benar-benar keadilan itu ada," tegasnya.

Mistiani pun kembali berterima kasih atas perhatian luas yang diterima keluarganya dan mengajak masyarakat menyikapi seluruh rangkaian proses hukum dengan tenang serta rendah hati.

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