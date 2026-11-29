JawaPos.com - Kepala SMAN 7 Kota Malang, Lilik Rukisworo, mengaku menerima teror berupa ancaman pembunuhan pasca-kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan salah satu siswinya, Silva Nur Intania Putri.

Ancaman tersebut datang padanya bertubi-tubi melalui media sosial, pesan WhatsApp, hingga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal.

"Awas kon yo lek ketemu ndek dalan, tak pateni (Awas kamu ya kalau ketemu di jalan, saya bunuh)," ujar Lilik menirukan bunyi salah satu ancaman yang diterimanya, dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Minggu (29/11).

Tidak hanya menerima ancaman nyawa, Lilik juga mengungkapkan data alamat rumahnya turut disebarluaskan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Situasi tersebut membuat dirinya beserta jajaran sekolah terguncang di tengah suasana duka atas wafatnya siswi mereka.

"Ada juga yang memberikan informasi rumah saya. Hal ini membuat kami bingung dan terguncang secara mental," jelasnya.

Atas serangkaian intimidasi dan penyebaran data pribadi tersebut, Lilik memastikan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke pihak kepolisian.

Ia juga berharap adanya pendampingan dari instansi terkait guna membantu pihak sekolah menghadapi tekanan situasi saat ini.

Menurut Lilik, guncangan psikologis akibat teror dari orang-orang tidak dikenal tersebut tidak hanya dialaminya seorang diri, melainkan turut dirasakan oleh para pendidik dan staf di SMAN 7 Kota Malang.

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"Bukan hanya saya terguncang. Ada juga dari GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan)," ucapnya.

Di tengah proses hukum yang tengah ditangani kepolisian, Lilik berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas serta tidak melakukan tindakan anarkis yang menyasar lingkungan SMAN 7 Kota Malang.

Apalagi para pelajar SMAN 7 Kota Malang saat ini tengah menjalani masa ujian sekolah sehingga ketenangan lingkungan belajar sangat dibutuhkan.