JawaPos.com – Kasus meninggalnya seorang siswi berusia 17 tahun di Kota Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh teman sebayanya, mendapat perhatian serius dari Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM).

Terkait hal itu, Kemen HAM mengusulkan agar sekolah yang abai terhadap kasus bullying di lingkungannya disanksi agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Peristiwa yang terjadi pada Rabu (25/11) tersebut kini ditangani Polresta Malang Kota, dan empat remaja putri berusia 16 hingga 17 tahun yang masih berstatus pelajar telah ditetapkan sebagai tersangka berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (PDK HAM) Kementerian HAM, Munafrizal Manan menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus belasungkawa kepada keluarga korban.

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Dia menilai kejadian tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan anak, terutama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan terbebas dari kekerasan.

Munafrizal juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara cepat, profesional, objektif, dan menyeluruh.

Penanganannya harus mampu memberikan kepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Hak hidup dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak fundamental yang dijamin konstitusi. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Munafrizal kepada wartawan, Minggu (29/11).

Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan di dalam maupun di lingkungan satuan pendidikan.

Terlepas dari hasil penyelidikan mengenai penyebab dan latar belakang peristiwa tersebut, Munafrizal menilai sekolah harus meningkatkan upaya pencegahan perundungan secara serius dan berkesinambungan.

Menurut dia, pendidikan mengenai HAM, empati, serta penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter siswa.

Munafrizal mengatakan, jajaran pimpinan sekolah dan guru-guru tidak boleh sedikit pun bersikap permisif terhadap tanda-tanda, sikap, dan perilaku perundungan di kalangan siswa-siswi.

"Ejekan, penghinaan, intimidasi, pengucilan, maupun tindakan merendahkan martabat sesama peserta didik tidak boleh dianggap sebagai candaan atau kenakalan remaja yang lumrah terjadi. Sikap permisif berpotensi menormalisasi kekerasan," tegasnya.

Lebih lanjut, Munafrizal mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyusun kebijakan pemberian insentif dan disinsentif bagi satuan pendidikan.

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Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan HAM sekaligus mendorong sekolah lebih bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani perundungan.

Insentif, kata dia, dapat diberikan kepada sekolah yang konsisten menciptakan lingkungan belajar aman dan bebas kekerasan.

Sebaliknya, disinsentif perlu diberlakukan secara proporsional terhadap satuan pendidikan yang terbukti membiarkan perundungan, mengabaikan laporan, menutupi kejadian, atau tidak menjalankan kewajibannya dalam melindungi peserta didik.

menurutu dia, kepatuhan HAM di lingkungan sekolah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administratif semata, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, sikap, dan tindakan nyata.

"Harus ada konsekuensi terhadap sekolah yang terbukti mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik. Namun, pemberian disinsentif harus didasarkan pada tingkat kepatuhan sekolah, bukan semata-mata karena adanya kasus yang dilaporkan," ujarnya.

Munafrizal juga meminta Kemendikdasmen dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelindungan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membangun sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi perundungan sebelum berkembang menjadi kekerasan yang lebih serius.

Menurut Munafrizal, setiap sekolah perlu memiliki unit khusus yang bertugas menerima laporan dari siswa secara rahasia.

Unit tersebut harus mampu merespons setiap pengaduan dan segera melakukan langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya perundungan maupun kekerasan lanjutan.

Kerahasiaan identitas pelapor juga harus dijamin. Sekolah wajib memastikan siswa yang menyampaikan laporan tidak menjadi sasaran intimidasi ataupun tindakan balasan dari pihak lain.

Di sisi lain, keluarga korban perlu memperoleh pendampingan hukum dan psikologis, termasuk fasilitasi pengajuan restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munafrizal mengingatkan, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada di tangan sekolah.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi.

"Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik peserta didik, tetapi juga dari kemampuan satuan pendidikan dalam membangun lingkungan yang aman, manusiawi, dan menghormati martabat setiap anak," jelas Munafrizal.