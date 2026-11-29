JawaPos.com - Polda Jawa Timur turun tangan menyelidiki kabar meninggalnya seorang warga bernama Sugik yang diduga tertabrak mobil dinas polisi di Malang pada Jumat (27/11) malam.

Sugik dikabarkan meninggal usai tertabrak saat bentrokan pecah di sekitar Perumahan Emerald Garden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,

Informasi mengenai tewasnya warga tersebut beredar luas di media sosial pascainsiden penggerudukan rumah salah satu tersangka kasus penganiayaan maut siswi SMAN 7 Kota Malang.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombespol Jules Abraham Abast, memastikan jajaran Bidpropam Polda Jatim telah diterjunkan untuk menelusuri kebenaran kabar serta fakta lapangan di balik peristiwa tersebut.

"Terkait informasi tersebut, saat ini Bidpropam Polda Jatim sedang melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi dan fakta peristiwa yang terjadi," ujar Jules, Minggu (29/11).

Penyelidikan internal oleh Bidpropam Polda Jatim difokuskan pada pengumpulan keterangan para saksi serta pencocokan kronologi di lokasi bentrokan.

Langkah ini, kata Jules, ditempuh untuk menguji ada tidaknya dugaan pelanggaran prosedur oleh personel kepolisian saat proses pengamanan massa berlangsung.

"Polda Jatim berkomitmen melakukan pendalaman secara profesional dan objektif. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Jules.

Sementara itu, terkait aksi massa yang merusak rumah keluarga tersangka berinisial CAN (16) dan membakar dua unit mobil patroli kepolisian di lokasi kejadian, aparat telah mengamankan dan memeriksa puluhan orang.

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Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono mengungkapkan, penyidik memeriksa secara intensif 38 orang, termasuk menelusuri akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan hasutan perusakan.

"Ini sedang kita periksa intensif. Nanti akan kita update lagi terkait dengan pelaku perusakan dan pembakaran di perumahan tersebut termasuk mobil patroli," ungkap Dekananto.

Dekananto mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri karena kepolisian telah bergerak cepat memproses perkara utama dalam waktu 1x24 jam.

"Pelaku sudah kita proses, kita tangkap dan saat ini juga sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan. Dan kejadian-kejadian perusakan juga kita akan lakukan proses hukum," tegas Dekananto.