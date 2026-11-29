JawaPos.com - Kasus meninggalnya Silva Nur Intania Putri (17), siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang, setelah diduga menjadi korban pengeroyokan dari empat remaja perempuan, menjadi perhatian terhadap tanggung jawab lembaga pendidikan dalam melindungi peserta didik dari tindakan kekerasan.

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menilai peristiwa yang menimpa Silva tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan perilaku individu atau kenakalan remaja. Tragedi tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Menurut Maneger, kasus perundungan yang berulang di sekolah sering kali direspons dengan pola yang sama. Publik mengecam, pelaku dicari, korban menjadi perhatian, dan pejabat menyampaikan pernyataan. Namun, setelah perhatian masyarakat mereda, evaluasi terhadap sistem pencegahan kekerasan justru kerap tidak berlanjut.

Padahal, menurut Maneger, sekolah memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan mengejar prestasi akademik.

Dalam pandangan Maneger, sekolah merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta penghormatan terhadap martabatnya.

Ia mengacu pada teori kelembagaan (institutional theory) yang dikemukakan Philip Selznick. Teori tersebut menekankan bahwa organisasi tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga memiliki nilai dan tanggung jawab sosial.

"Artinya, sekolah tidak cukup dinilai dari keberhasilan menjalankan fungsi administratif dan akademik, tetapi juga dari keberhasilannya mewujudkan nilai-nilai perlindungan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat peserta didik," ungkap Maneger dalam keterangannya.

Keberhasilan sekolah seharusnya tidak semata-mata diukur dari nilai akademik, angka kelulusan, maupun prestasi siswa. Kemampuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan membuat karakter para peserta didik menjadi baik juga menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah institusi pendidikan.

Perlindungan Anak Tidak Boleh Mengabaikan Hak Korban Maneger Nasution menyoroti persoalan pertanggungjawaban hukum terhadap empat pelaku yang masih berusia anak-anak.

Menurut dia, anak yang berhadapan dengan hukum memang harus memperoleh perlakuan khusus sesuai prinsip sistem peradilan pidana anak. Namun, perlindungan terhadap pelaku tidak boleh menghilangkan hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, serta pemulihan.

Ia mengingatkan agar usia pelaku tidak dijadikan alasan untuk menormalisasi tindakan kekerasan.

Anak-anak memang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Karena itu, keluarga, sekolah, dan negara memiliki kewajiban untuk membangun lingkungan yang mampu mendidik, mengawasi, sekaligus mencegah munculnya perilaku kekerasan.

Dalam konteks tersebut, Maneger menilai tindakan perundungan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa antarsiswa. Apalagi jika kekerasan berlangsung berulang dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan korban.

Sekolah Harus Dievaluasi, Bukan Sekadar Mencari Pelaku Lebih jauh, Maneger mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan di lingkungan pendidikan. Menurut dia, perundungan dapat berlangsung di berbagai tempat bisa berulang. Mulai dari ruang kelas, halaman sekolah, kantin, lorong, hingga melalui media digital.

Dalam situasi tertentu, kekerasan bahkan bisa terjadi berulang kali tanpa diketahui atau ditangani secara memadai oleh pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, ada sejumlah hal yang menurut Maneger perlu dievaluasi. Mulai dari kemampuan guru mendeteksi perubahan perilaku siswa, efektivitas pengawasan wali kelas, hingga mekanisme pengaduan yang tersedia bagi korban.

"Sekolah harus menyediakan sistem dan mekanisme pengaduan yang aman, menjamin kerahasiaan identitas korban, dan memberikan kepastian tidak ada intimidasi maupun pembalasan terhadap anak yang berani melapor," tuturnya.

"Korban tidak boleh dipaksa berdamai, dipersalahkan, apalagi diminta pindah sekolah demi menyelamatkan reputasi institusi," imbuh Maneger Nasution.

Yang juga sangat penting adalah pihak sekolah wajib menindaklanjuti laporan terkait kekerasan yang disampaikan siswa atau orang tua. Maneger menegaskan, kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan memiliki tanggung jawab institusional sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan keselamatan peserta didik.

Dalam perspektif pengawasan pelayanan publik, Maneger juga mengingatkan pentingnya melihat kemungkinan maladministrasi dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan landasan bagi pengawasan terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai standar dan memenuhi hak masyarakat.

Menurut Maneger, dugaan maladministrasi dapat diuji apabila ditemukan indikasi laporan kekerasan yang tidak ditindaklanjuti, pembiaran oleh pihak sekolah, penundaan penanganan tanpa alasan yang sah, atau penyimpangan prosedur perlindungan peserta didik.

Ia menilai setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperiksa. "Pertama, apakah pihak sekolah mengetahui adanya dugaan perundungan atau kekerasan, tetapi tidak mengambil langkah pencegahan dan perlindungan yang memadai," ungkapnya.

Kedua, kata Maneger, apakah laporan dari korban maupun orang tua ditangani secara layak dan transparan. Ketiga, apakah pengawasan kepala sekolah, guru, dan dinas pendidikan benar-benar berjalan atau hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif.