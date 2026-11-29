Kapolda Jatim: 4 Tersangka Penganiayaan Maut Siswi SMAN 7 Malang Tak Boleh Ujian
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memastikan empat tersangka penganiayaan maut terhada siswi SMAN 7 Malang tidak bisa ikut ujian karena harus menjalani pemeriksaan. (Istimewa)
JawaPos.com - Empat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersangka kasus dugaan penganiayaan maut yang menewaskan siswi SMAN 7 Kota Malang dipastikan tidak akan mengikuti ujian sekolah.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Dekananto Eko Purwono, menegaskan prioritas utama saat ini adalah pemeriksaan intensif terhadap keempat tersangka selama proses hukum berjalan.
Ia menjelaskan, larangan mengikuti ujian diberlakukan karena keempatnya masih berada dalam tahap pemeriksaan mendalam atas perkara yang menjerat mereka.
"Saya sampaikan bahwa saya tidak izinkan para pelaku atau tersangka ini untuk mengikuti ujian, karena ini masih dalam pemeriksaan intensif," ujar Dekananto, dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Minggu (29/11).
Selain fokus pada pemeriksaan empat tersangka yang ditahan, penyidik kepolisian juga menelusuri dugaan unsur perencanaan dalam kasus dugaan penganiayaan maut tersebut.
Pendalaman ini dilakukan menyusul penyerahan dua rekaman video tambahan oleh keluarga korban kepada pihak kepolisian.
"Kedua video tersebut nantinya akan dianalisis oleh tim khusus untuk mengungkap rangkaian kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Salah satu video itu ada tersangka yang saat ini kita tahan dan juga ada pelaku lain. Ini akan kita ungkap betul," tegasnya.
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