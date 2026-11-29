JawaPos.com - Polda Jatim menyebut jumlah tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan siswi SMAN 7 Kota Malang, SNIP (17), berpeluang bertambah.

Polisi resmi menerima laporan baru dari ibunda korban yang disertai bukti dua rekaman video dugaan kekerasan terhadap almarhumah sebelum peristiwa fatal yang merenggut nyawanya.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, mengungkap temuan tersebut usai menyambangi rumah duka keluarga korban di Kota Malang, Sabtu (28/11).

Ia menegaskan, rekaman video yang diserahkan keluarga korban langsung menjadi bahan pendalaman penyidik.

"Tadi saya mendapat informasi dan laporan dari ibu almarhum. Ada dua video lagi yang (menampilkan) almarhum juga mengalami kekerasan sebelumnya," terang Dekananto dikutip dari Radar Malang, Minggu (29/11).

Dari hasil penelusuran awal terhadap dua rekaman video tersebut, satu orang yang diduga terlibat diketahui telah ditahan bersama rombongan tersangka sebelumnya.

Namun, terdapat satu terduga pelaku lainnya dalam rekaman itu yang belum menjadi tersangka dan menjalani penahanan.

Kapolda Jatim memastikan jajarannya akan mengusut tuntas seluruh rangkaian kekerasan yang terekam dalam video tersebut tanpa pandang bulu. "Ini yang akan kita ungkap betul, akan kita proses," ucapnya.

Sebagai bentuk atensi khusus terhadap perkara ini, Polda Jatim bahkan membuka peluang membentuk tim khusus untuk mendalami secara komprehensif kronologi kekerasan berlapis yang dialami korban sebelum kejadian maut pada Rabu (25/11) malam.

Saat ini, empat remaja putri berstatus pelajar yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni SP (16), IDH (17), WRL (16), dan CAN (16), telah ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Polresta Malang Kota menargetkan pemberkasan perkara keempat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut dapat dirampungkan dalam waktu maksimal dua pekan, untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno, menjamin transparansi penyidikan dan berjanji terus menyampaikan setiap perkembangan kasus kepada masyarakat.