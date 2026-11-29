JawaPos.com – Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang yang diduga menjadi korban penganiayaan maut.

Badan Komunikasi pemerintah (Bakom) RI meminta aparat kepolisian melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan terhadap kasus ini.

Peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bakom RI, Fahd Pahdepie, menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban.

Ia menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan, terlebih jika sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak.

“Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya seorang siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang yang diduga menjadi korban kekerasan. Kepada keluarga yang kehilangan putri tercinta, kami menyampaikan belasungkawa dan dukungan dalam menghadapi masa yang sangat berat ini,” kata Fahd dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Fahd menekankan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tumbuh di lingkungan yang aman.

Hak tersebut mencakup kesempatan untuk memperoleh penghargaan, mengembangkan potensi, serta menggapai cita-cita tanpa dibayangi ancaman kekerasan.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Penanganan yang serius diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kekerasan yang merenggut nyawa anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah mendorong agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh dengan mengedepankan transparansi dan prinsip keadilan.

Proses penegakan hukum harus memastikan pihak-pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penanganannya, Fahd mengingatkan agar seluruh proses tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dalam sistem peradilan anak.

Selain mengawal proses hukum, perhatian terhadap keluarga korban juga harus menjadi prioritas.

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Pemerintah menilai keluarga yang kehilangan anak membutuhkan pendampingan dan dukungan agar mampu melewati masa berduka sekaligus mendapatkan hak atas keadilan.

Fahd menyebut tragedi tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Tidak hanya pemerintah, melainkan sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial juga harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak berada di ruang yang aman.

“Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan anak, pendampingan remaja, dan penguatan pendidikan karakter harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan,” ujarnya.

Fahd menambahkan, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak.

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Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, institusi pendidikan, hingga keluarga perlu memperkuat mekanisme perlindungan serta pendampingan bagi anak.

Salah satu langkah penting adalah memastikan setiap laporan, pengaduan, maupun keluhan anak mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dengan cepat.

Dengan demikian, potensi kekerasan dapat dideteksi lebih dini sebelum berkembang menjadi peristiwa yang lebih serius.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi kepemudaan dalam membangun lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan generasi muda.

“Anak-anak membutuhkan keteladanan, ruang untuk didengar, serta bimbingan untuk berempati dan menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan,” pungkas Fahd.