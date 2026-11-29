JawaPos.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mengecam keras dugaan perundungan dan penganiayaan maut yang menimpa siswi SMAN 7 Malang, Silva Nur Intania Putri, 17, hingga berujung kematian.

Tragedi tersebut dinilai menjadi peringatan serius dan perlunya evaluasi total terkait lemahnya pelindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan dan pergaulan remaja.

Maman menegaskan, peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai kenakalan remaja ataupun konflik biasa antarteman.

Terlebih, dugaan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama itu berakhir dengan hilangnya nyawa seorang anak.

“Ketika kekerasan dilakukan secara bersama-sama hingga merenggut nyawa seseorang, kita sedang menghadapi persoalan kemanusiaan yang sangat serius. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap anak,” kata Maman kepada wartawan, Minggu (29/11).

Dia pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut secara transparan dan profesional.

Menurut dia, penyelidikan harus mampu mengungkap seluruh kronologi kejadian, peran masing-masing pihak, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Maman juga mengingatkan agar proses hukum tetap mengacu pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, penerapan aturan tersebut tidak boleh mengabaikan hak keluarga korban untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yang menimpa Silva.

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Berdasarkan informasi kepolisian, sebanyak empat anak telah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tersebut.

Sementara itu, pemeriksaan awal tim forensik menyimpulkan korban meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen yang berkaitan dengan gangguan sirkulasi dan fungsi jantung. Tim juga menemukan dua luka memar di bagian kepala korban.

Politikus PKB itu menilai temuan tersebut memperlihatkan seriusnya kekerasan yang dialami korban.

Terlebih, dugaan tindakan tersebut disebut-sebut berawal dari persoalan sakit hati yang semestinya dapat diselesaikan tanpa kekerasan.

“Yang membuat kita semakin prihatin, kekerasan ini diduga dipicu persoalan sakit hati. Bagaimana mungkin persoalan pribadi diselesaikan dengan tindakan yang begitu brutal?” ujarnya.

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Menurut Maman, ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengendalian emosi, empati, dan cara anak menyelesaikan konflik. Pendidikan karakter tidak boleh berhenti sebagai slogan di ruang kelas.

Kampanye Antikekerasan Tidak Cukup Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa upaya mencegah perundungan tidak cukup hanya melalui sosialisasi maupun kampanye antikekerasan.

Sekolah perlu membangun sistem perlindungan yang konkret, mulai dari deteksi dini, saluran pengaduan yang aman, hingga mekanisme penanganan cepat ketika ditemukan indikasi kekerasan.

Menurutnya, tanggung jawab menciptakan lingkungan aman bagi anak tidak hanya berada di tangan pihak sekolah.

Guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta lingkungan pertemanan juga harus mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

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Dia turut mendorong Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam memperkuat sistem perlindungan anak.

Selain itu, keluarga korban dan anak-anak yang terlibat dalam perkara tersebut perlu mendapatkan pendampingan psikologis maupun sosial sesuai kebutuhan.

“Jangan sampai negara baru bergerak setelah ada korban jiwa. Kita membutuhkan sistem perlindungan anak yang bekerja sebelum kekerasan terjadi. Setiap laporan perundungan harus ditindaklanjuti, setiap ancaman harus dianggap serius, dan setiap anak harus memiliki ruang aman untuk meminta pertolongan,” tegasnya.

Maman berharap tragedi yang terjadi di Malang tersebut menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pola pergaulan dan budaya kekerasan di kalangan anak serta remaja.