JawaPos.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengajak generasi muda di Provinsi Bengkulu menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memastikan generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang sehat, dikutip dari ANTARA.

"Lingkungan, bumi ini harus dijaga, dirawat, dan dipelihara. Ini agar di kemudian hari anak cucu kita terus bisa menikmati hidup yang sehat, lingkungan yang baik, serta bumi yang terus terjaga," kata Mohammad Jumhur Hidayat di Bengkulu, Minggu.

Pesan tersebut disampaikan Jumhur saat menutup kegiatan Kemah Pemuda Merah Putih di Sport Center Kota Bengkulu yang diikuti sekitar 1.200 pemuda dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

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Dia mengatakan kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesadaran, tetapi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar upaya menjaga kelestarian bumi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia generasi muda memiliki posisi penting dalam membangun kebiasaan menjaga lingkungan karena mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang menentukan arah pembangunan dan kondisi lingkungan pada masa mendatang.

Dia berharap kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat sehingga menjaga kebersihan, merawat alam, dan mencegah kerusakan lingkungan tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan tertentu.

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"Ini agar di kemudian hari anak cucu kita terus bisa menikmati hidup yang sehat, lingkungan yang baik, serta bumi yang terus terjaga," ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan di bawah bimbingan Bursah Zarnubi membacakan deklarasi yang berisi komitmen pemuda untuk terlibat dalam aksi pelestarian lingkungan. Deklarasi itu menekankan bahwa kepedulian terhadap alam harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan berkelanjutan.

Jumhur mengapresiasi ikrar tersebut. Menurut dia, gagasan yang disampaikan mencerminkan kepedulian generasi muda terhadap kondisi lingkungan sekaligus harapan mereka terhadap masa depan.

Menutup pesannya kepada peserta kemah pemuda, Jumhur menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup akan meluncurkan Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang melibatkan semua pihak. Mulai dari pelajar dan sekolah, masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah pusat dan daerah.

Jumhur menegaskan makna tobat dalam gerakan ini adalah berani mengakui kesalahan masa lalu, berkomitmen tidak mengulanginya, serta memperbaiki kerusakan yang ada.