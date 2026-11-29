JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyakini pengembangan sistem keamanan dan keselamatan lalu lintas berbasis teknologi (Smart Road Safety Policing) bersama Korlantas Polri memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa menjadi daya tarik investasi.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Pol Chiko Ardwiatto bersama Dirlantas Polda NTB Kombes Pol Iman Pribadi Santoso dan perangkat daerah terkait di Mataram.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, jaminan keselamatan dan kelancaran lalu lintas bisa memperkuat posisi NTB sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

"Melalui sinergi kepolisian dan pemerintah daerah, kami berharap NTB semakin aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan, semakin siap menjadi tuan rumah berbagai event internasional, serta semakin menarik bagi investasi yang membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja," kata Iqbal, Minggu (29/11).

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Adanya jaminana keamanan dan kelancaran mobilitas ini bisa memperkuat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Adanya pengalaman penyelenggaraan MotoGP menjadi salah satu keunggulan NTB.

Dalam skema kolaborasi yang dibahas, Pemprov NTB menyiapkan dukungan lintas sektor melalui OPD terkait. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Ahsanul Khalik serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Ervan Anwar dilibatkan untuk memperkuat integrasi data, dukungan infrastruktur, konektivitas, dan keselarasan kebijakan transportasi daerah.

Sementara itu, Korlantas Polri dan Polda NTB berperan dalam pengembangan sistem berbasis teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pemetaan kerawanan dan pengukuran kinerja Kamseltibcarlantas, serta penguatan kesiapan operasional di lapangan.

Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Chiko Ardwiatto menambahkan, keselamatan jalan merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan sekaligus penopang pertumbuhan pariwisata dan investasi.