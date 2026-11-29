JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pemenuhan hak santunan bagi 13 korban kebakaran pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Cikande, Serang, Banten, rampung paling lambat Rabu (2/12) mendatang.

Saat ini, hak satu korban telah dipastikan diterima ahli waris, sementara proses pencairan untuk 12 korban lainnya masih terus dipercepat.

Yassierli mengatakan, pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan tengah mengawal proses pemenuhan hak para korban.

Ia juga meminta perusahaan segera menyelesaikan seluruh hak ketenagakerjaan pekerja yang meninggal dunia akibat insiden tersebut.

"Kami hadir ke sini untuk memastikan itu semua ahli waris sudah menerima hak-haknya," ujar Yassierli saat mengunjungi keluarga salah satu korban, Muhammad Mar’upin, di Serang, Sabtu (28/11).

Dalam kunjungan tersebut, Yassierli didampingi Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat, serta CEO FAM Steven Wijaya.

Yassierli memastikan ahli waris Muhammad Mar’upin telah menerima hak-hak yang menjadi bagiannya.

Pemenuhan tersebut meliputi sisa masa kontrak kerja, upah berjalan, hingga santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan beasiswa pendidikan bagi putra almarhum hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

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Dukungan pengembangan keterampilan juga disiapkan untuk membantu keluarga membangun kemandirian ekonomi.

Menaker menegaskan, santunan yang diberikan tidak akan pernah bisa menggantikan nyawa pekerja yang meninggal dunia.

Namun, pemenuhan hak tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan kepada keluarga korban.

"Sekali lagi saya katakan, ini adalah tragedi. Santunan ataupun hak-hak tadi tidak bisa menggantikan nyawa pekerja. Ini adalah bentuk kepedulian kita karena memang itu adalah hak dari almarhum yang harus diberikan," tegasnya.

Sementara itu, PT FAM menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat proses verifikasi serta penyelesaian hak-hak pekerja dan ahli waris.

Perusahaan juga sebelumnya telah mengambil langkah pemenuhan tanggung jawab, termasuk pembayaran gaji secara penuh dan pemberian santunan selama masa penanganan insiden.

Menaker meminta agar seluruh hak pekerja yang menjadi korban kebakaran dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.