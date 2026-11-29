JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta sekolah dan orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Imbauan itu disampaikan menyusul kasus penganiayaan maut terhadap siswi SMAN 7 Malang, Silva nur Intania Putri, 17, yang berujung meninggal dunia.

"Kami mengimbau kepada sekolah dan orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anak dan para murid, baik di sekolah maupun di luar sekolah," ujarnya, Sabtu (29/11).

Menurut Mu'ti, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika anak berada di sekolah, tetapi juga perlu diperhatikan saat mereka berada di luar lingkungan pendidikan.

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Ia mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa korban dan berharap tak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari.

"Kami sangat prihatin dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang menimpa seorang siswi SMA di Malang. Kami berharap agar peristiwa serupa tidak terus berulang," tutur Mu'ti.

Sebelumnya, empat anak yang jadi tersangka penganiayaan siswa SMAN 7 Malang hingga meninggal dunia telah ditahan di Lapas Perempuan.

Polresta Malang Kota memastikan seluruh tersangka tetap menjalani proses hukum dan tidak dipulangkan.

Sebagaimana diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) pada Sabtu (28/11), kepastian tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Polresta Malang Kota, Jumat (27/11).

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Pernyataan itu sekaligus merespons informasi mengenai penanganan para tersangka setelah penetapan status hukum mereka.