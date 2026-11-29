JawaPos.com - Keluarga besar SMAN 5 Surabaya menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswi SMAN 7 Kota Malang Silva Nur Intania Putri, usai dianiaya sekelompok pelajar hingga tak bernyawa.

Ucapan bela sungkawa itu disampaikan melakui unggahan media sosial Instagram @sman5surabaya, Sabtu (28/11/2026).

"Keluarga besar SMA Negeri 5 Surabaya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMAN 7 Malang," kata Kepala SMAN 5 Surabaya Sukirin Wikanto dalam unggahan yang dilihat JawaPos.com.

Pihak sekolah pun mendoakan agar almarhumah di tempatkan yang terbaik di sisi-Nya.

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"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhumah, mengampuni segala khilafnya, menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya, serta memberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.

Di sisi lain, Sukirin mengajak seluruh pihak untuk stop perundungan dan kekerasan. Menurutnya, tidak ada alasan untuk merendahkan, mengejek, mengintimidasi, mengucilkan, mengancam, maupun melakukan kekerasan kepada siapapun.

"Setiap siswa dan siswi berhak dihargai, didengar dan dilindungi, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat," tambahnya.

Dia pun memberikan pesan kepada pelajar di seluruh penjuru negeri. "Jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Berani berkata tidak pada bullying dan kekerasan. Berani melapor ketika melihat perundungan. Berani peduli ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan," pesannya.

"Mari wujudkan sekolah Indonesia yang aman, nyaman, ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan serta kekerasan," tutupnya.