JawaPos.com - SMAN 10 Malang mengeluarkan siswinya berinisial CAN, yang menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap siswi SMAN 7 Kota Malang berinisial SN, 17, hingga meninggal dunia.

Tak hanya dikembalikan kepada orang tua, CAN juga tidak lagi diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran maupun ujian.

Keputusan tersebut tertuang dalam siaran pers SMAN 10 Malang Nomor 400.3.8.3/1400.725A/101.6.10.10/2026 tertanggal 28 November 2026.

Kepala SMAN 10 Malang Elis Ristyorini menyatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tata tertib sekolah dan evaluasi terhadap catatan pelanggaran kedisiplinan siswi tersebut.

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"Berdasarkan tata tertib SMAN 10 Malang dan evaluasi terhadap catatan pelanggaran kedisiplinan, siswi dengan inisial CAN tersebut telah dikembalikan kepada orang tua," demikian pernyataan resmi sekolah, Sabtu (29/11).

Selain itu, sekolah menegaskan bahwa CAN tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran maupun ujian.

Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku dan komitmen dalam surat pernyataan yang telah disepakati, siswi tersebut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran maupun ujian," lanjut pernyataan tersebut.

SMAN 10 Malang juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Pihak sekolah menegaskan bahwa segala bentuk perundungan maupun tindakan yang menyakiti sesama tidak dapat dibenarkan.

Sekolah turut menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang ditangani Polresta Malang Kota. Penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwenang.

Sebelumnya, empat siswi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan siswa SMAN 7 Malang hingga meninggal telah ditahan di Lapas Perempuan.

Polresta Malang Kota memastikan seluruh tersangka tetap menjalani proses hukum dan tidak dipulangkan.

Sebagaimana diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) pada Sabtu (28/11), kepastian tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Polresta Malang Kota, Jumat (27/11).

Pernyataan itu sekaligus merespons informasi mengenai penanganan para tersangka setelah penetapan status hukum mereka.