JawaPos.com - Konsultan pendidikan Ina Liem mengecam keputusan memberikan kesempatan ujian kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjadi tersangka pengeroyokan siswi SMAN 7 Malang hingga meninggal dunia.

Menurut dia, persoalan utama yang harus ditangani bukan ujian, melainkan kegagalan pendidikan karakter yang berujung hilangnya nyawa seseorang.

"Nyawa sudah melayang, masih sibuk memikirkan ujian. Dari sini kita bisa melihat dengan gamblang ke mana sebenarnya fokus pendidikan kita: ujian dan ijazah," ujarnya di Instagram, Sabtu (28/11).

Dia menilai, tindakan kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa teman sendiri menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pendidikan.

Karena itu, evaluasi dan pembinaan karakter terhadap para pelaku seharusnya menjadi prioritas, selain proses hukum yang tetap berjalan.

"Kalau seorang anak sampai melakukan kekerasan yang menghilangkan nyawa temannya, bukankah sudah jelas ada kegagalan pendidikan yang sangat mendasar? Itu dulu yang ditangani," tegas dia.

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Ina juga mempertanyakan urgensi para ABH tersebut mengikuti ujian yang dijadwalkan pada Senin.

Menurut dia, sekolah seharusnya lebih dahulu melakukan evaluasi terhadap perilaku dan pembinaan karakter mereka.

"Apa urgensinya mengikuti ujian hari Senin nanti, kan sudah jelas tidak lulus. Evaluasi dan pembinaan karakternya dulu, selain proses hukum yang harus berjalan," kata dia.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pandangannya bukan berarti hak pendidikan para pelaku harus dicabut.

Mereka tetap membutuhkan pendidikan, tetapi tidak harus mengikuti ujian bersamaan dengan teman-teman seangkatannya.

"Bukan berarti hak pendidikan mereka dicabut, justru mereka membutuhkan pendidikan yang sesungguhnya. Bukan harus ikut ujian pada waktu yang bersamaan dengan teman seangkatannya," jelas dia.

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Ina mengingatkan agar pendidikan tidak hanya diukur melalui nilai ujian dan ijazah.

Pembentukan karakter seharusnya menjadi bagian utama dari proses pendidikan agar peserta didik memahami tanggung jawab dan konsekuensi atas tindakannya.

"Sekali lagi, jangan mereduksi makna pendidikan seolah-olah ujian dan ijazah adalah segala-galanya," ucap Ina Liem.