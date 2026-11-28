JawaPos.com - Empat tersangka penganiayaan siswi SMAN 7 Malang yang meninggal dunia menyampaikan penyesalan atas peristiwa yang menjerat mereka.

Penyesalan itu diungkapkan saat Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berdialog langsung dengan keempat tersangka yang kini ditahan di Lapas Perempuan, Sabtu (28/11/2026).

Doli mengaku cukup lama berbincang dengan para tersangka untuk mendengar kondisi mereka setelah perkara tersebut diproses secara hukum.

Baca Juga:SMAN 7 Malang DO atau Keluarkan Siswi yang Lakukan Pengeroyokan Berujung Maut

Dalam dialog itu, dia juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa yang berujung pada meninggalnya korban.

”Tadi kita dialog juga cukup lama. Kita menyampaikan rasa sedih kita, kenapa peristiwa ini terjadi, dan mereka menyatakan penyesalannya,” ujar Doli saat dikutip Jawa Pos Radar Malang, Sabtu (28/11/2026).

Menurut Doli, penyesalan yang disampaikan para tersangka diharapkan menjadi awal untuk memperbaiki diri.

Dia mengingatkan bahwa setiap perbuatan tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur dan Kepala Lapas. Selain mendengarkan penyesalan para tersangka, Doli juga menyoroti kondisi mereka yang masih berstatus pelajar.

Keempat tersangka saat ini tengah menghadapi ujian sekolah. Doli meminta agar proses hukum yang berjalan tidak membuat mereka kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.

”Hak mereka untuk tetap mendapatkan pendidikan itu tidak boleh kita hilangkan. Jadi nanti dicari mekanisme kalau waktu ujian, mungkin gurunya yang datang ke sini, sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri,” jelasnya.

Doli menilai pendidikan tetap menjadi bekal penting bagi para tersangka untuk membangun masa depan. Karena itu, perlu ada koordinasi dengan pihak sekolah, kepolisian, dan pemasyarakatan agar mereka tetap bisa mengikuti ujian meski berada di dalam lapas.