JawaPos.com - SMAN 7 Kota Malang menindak tegas siswi yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Sekolah menyatakan memberhentikan siswi dari sekolah atau mengembalikan tersebut kepada orang tua.

Keputusan itu disampaikan melalui pernyataan resmi bernomor 421.3/1648/101.6.10.7/2026 tertanggal 28 November 2026. Kepala SMAN 7 Kota Malang Lilik Rukisworo menyebut, langkah tersebut mengacu pada tata tertib peserta didik yang berlaku di sekolah.

"Jika peserta didik melakukan intimidasi kepada teman kelas atau teman sekolah dan jika peserta didik terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah sehingga berhadapan dengan hukum maka pihak sekolah mengembalikan peserta didik kepada orang tua (dikeluarkan dari SMAN 7 Kota Malang)," demikian bunyi pernyataan resmi sekolah, Sabtu (28/11).

Selain menjatuhkan sanksi, pihak sekolah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban SN, 17. SMAN 7 Malang juga mengecam segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan sekolah.

"Keluarga besar SMAN 7 Kota Malang senantiasa melindungi dan berpihak pada korban," tegas pihak sekolah.

Sekolah juga menyatakan menghormati dan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang ditangani Polresta Malang Kota. Mereka berharap proses tersebut berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta menjunjung tinggi keadilan.

Di sisi lain, SMAN 7 Malang meminta masyarakat tidak menggeneralisasi perbuatan individu sebagai kesalahan seluruh keluarga besar sekolah. Pihak sekolah juga meminta ruang untuk tetap melindungi peserta didik lainnya yang tengah menjalani ujian akhir semester.