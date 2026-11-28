JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan keempat pelaku penganiayaan terhadap siswa SMAN 7 Malang Silva Nur Intania Putri tak diizinkan ikut ujian sekolah karena masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Saya menyampaikan bahwa saya tidak mengizinkan para pelaku itu untuk mengikuti ujian karena masih dalam pemeriksaan intensif," kata Dekananto sesuai mengikuti takziah di rumah duka di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Saat ini, keempat pelaku masing-masing CAN, 16, SP 16, IDH 17, dan WRLI, 16 telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang.

Dia mengungkapkan telah mendapatkan laporan dari ibu almarhumah SN tentang adanya dua video lain berisi dugaan tindak kekerasan yang diterima oleh korban, sebelum terjadinya tindak penganiayaan, pada Rabu (25/11).

Dari satu dari dua rekaman video yang dia terima, Dekananto menyampaikan, salah satu ABH diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

"Salah satu dari video itu ada (ABH) yang saat ini kami tahan dan juga pelaku lain, ini akan kami ungkap betul dan proses sehingga dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap kejadian-kejadian sebelumnya di mana masih ada pelaku lain," ujar dia.

Dia juga menegaskan bahwa penganiayaan yang dilakukan keempat ABH merupakan perbuatan yang direncanakan hingga menyebabkan SN meninggal dunia. "Sehingga saya akan memproses secara tegas," ucapnya.

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