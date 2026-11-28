JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan pernyataan sikap.

Mereka menegaskan menolak rencana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) maupun kongres tandingan yang diwacanakan sejumlah pihak pasca pelaksanaan Kongres XIII GAMKI di Makassar, Sulawesi Selatan

DPD GAMKI NTT tetap konsisten mendukung kepemimpinan Sahat Martin Philip Sinurat dan Alan Christian Singkali sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP GAMKI periode 2026–2030 berdasar hasil Kongres XIII GAMKI.

Ketua DPD GAMKI NTT Winston Neil Rondo menegaskan, sikap tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen organisasi yang telah dibangun bersama jajaran pimpinan DPC GAMKI di Nusa Tenggara Timur sejak sebelum pelaksanaan kongres.

“GAMKI NTT tetap tegak lurus pada komitmen organisasi. Kami mengakui hasil Kongres XIII GAMKI di Makassar dan menolak segala upaya penyelenggaraan kongres tandingan yang tidak memiliki legitimasi konstitusional," papar Winston Neil Rondo.

"Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi pembenaran untuk membangun dualisme kepemimpinan dan memecah belah organisasi,” tegas Rondo, Sabtu (28/11).

Menolak Pencatutan Nama DPC GAMKI NT Menanggapi beredarnya klaim dukungan sejumlah DPD dan DPC terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa, Winston Rondo meminta agar seluruh klaim tersebut diverifikasi secara terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.

Secara khusus, DPD GAMKI NTT membantah klaim dukungan empat DPC GAMKI dari Nusa Tenggara Timur terhadap rencana penyelenggaraan KLB.

“Empat DPC GAMKI NTT yang diklaim mendukung KLB, berdasarkan konfirmasi kami, tidak memberikan dukungan terhadap agenda tersebut," ungkap Winston Neil Rondo.

"Karena itu, kami meminta agar tidak ada pihak yang menggunakan atau mencatut nama DPC maupun DPD GAMKI NTT tanpa mandat resmi organisasi,” lanjut dia.

Menurut dia, legitimasi sebuah forum organisasi tidak dapat dibangun melalui klaim sepihak, melainkan harus didasarkan pada mandat yang sah, keterpenuhan kuorum, kewenangan penyelenggara serta kepatuhan terhadap AD/ART GAMKI.

“Jangan membangun legitimasi melalui manipulasi angka atau klaim dukungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. GAMKI adalah organisasi kader yang mendidik anggotanya untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan tanggung jawab moral,” kata Winston Neil Rondo.

GAMKI Harus Dewasa dalam Berdemokrasi Winston Rondo menegaskan bahwa GAMKI NTT menghormati setiap perbedaan pendapat, kritik dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kongres.

Namun, seluruh keberatan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional organisasi.

Demokrasi organisasi tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kedewasaan menerima keputusan, menghormati mekanisme bersama dan menjaga keutuhan organisasi.

“Kami menghormati hak setiap kader untuk mengkritisi jalannya kongres. Namun, hak untuk berbeda pendapat tidak serta-merta memberikan legitimasi untuk menyelenggarakan kongres tandingan. Setiap langkah organisasi harus tunduk pada konstitusi yang berlaku bagi semua pihak,” tegas Winston Neil Rondo.

DPD GAMKI NTT juga mengajak Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) GAMKI untuk senantiasa menempatkan diri sebagai penjaga konstitusi, penengah yang objektif dan perekat persatuan seluruh unsur organisasi.

MPO diharapkan mengedepankan dialog, verifikasi fakta dan penyelesaian konstitusional yang bermartabat.

Baca Juga:Menjejaki Kerajaan Sunda Melalui Kampung Budaya Sindang Barang yang Perlu Dipromosikan

Dukungan kepada Sahat dan Alan Bukan Sekadar Loyalitas Personal Winston Rondo menjelaskan bahwa dukungan GAMKI NTT terhadap Sahat dan Alan bukan merupakan loyalitas personal.

Hal itu adalah pilihan organisatoris yang didasarkan pada evaluasi terhadap rekam jejak kepemimpinan, penguatan kapasitas kader, konsolidasi organisasi serta arah pembangunan GAMKI sebagai gerakan pemuda Kristen Indonesia.

GAMKI NTT tetap akan bersikap kritis, konstruktif dan produktif dalam mengawal kepemimpinan DPP GAMKI periode 2026–2030.

“Dukungan kami bukan dukungan tanpa kritik. Kami mendukung kepemimpinan yang mau bekerja, mendengar suara daerah, memperkuat kaderisasi dan membawa GAMKI semakin dekat dengan pergumulan nyata masyarakat,” jelas Winston Neil Rondo.

Lebih lanjut, Winston Rondo mengingatkan bahwa tantangan GAMKI ke depan jauh lebih besar daripada sekadar persoalan perebutan jabatan dan kekuasaan internal.

Kemiskinan, pengangguran pemuda, ketimpangan pendidikan, stunting, krisis air bersih, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta persoalan kesehatan mental generasi muda merupakan medan pelayanan dan perjuangan nyata yang membutuhkan kehadiran GAMKI.