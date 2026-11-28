JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut bahwa kasus pengeroyokan terhadap siswi SMAN 7 Malang berinisial SN (17) hingga meninggal dunia terjadi di luar lingkungan sekolah.

"Peristiwa terjadi di luar sekolah. Malam hari di sebuah perumahan," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (28/11).

Ia meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan kepolisian untuk mengetahui secara lengkap kronologi dan penyebab terjadinya penganiayaan yang berujung maut tersebut.

Dengan begitu, pihaknya juga akan melakukan langkah lebih lanjut terkait peristiwa naas yang melibatkan para siswa di SMA Malang ini.

"Kita tunggu hasil pemeriksaan polisi," tandas Abdul Mu'ti.

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Kasus ini menjadi perhatian setelah SN, siswi SMAN 7 Malang, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah remaja perempuan di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Polresta Malang Kota telah menangani kasus tersebut dan menetapkan 4 siswa sebagai tersangka.

Sebelumnya, empat anak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan siswa SMAN 7 Malang yang meninggal dunia telah menjalani penahanan di Lapas Perempuan. Polresta Malang Kota memastikan seluruh tersangka tetap menjalani proses hukum dan tidak dipulangkan.

Sebagaimana diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) pada Sabtu (28/11), kepastian tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Polresta Malang Kota, Jumat (27/11). Pernyataan itu sekaligus merespons informasi mengenai penanganan para tersangka setelah penetapan status hukum mereka.