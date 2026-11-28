JawaPos.com - SMA Nasional Malang menjatuhkan sanksi pemberhentian atau drop out (DO) terhadap siswa berinisial IDH yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap siswi SMAN 7 Malang berinisial SN, 17, hingga meninggal dunia.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Peringatan III (SP III) dan Pengembalian kepada Orang Tua Nomor 7723/O/SMANAS/XI/2026 tertanggal 28 November 2026. Kepala SMA Nasional Malang Gilang Agung Prabowo menyatakan, sanksi diberikan setelah pihak sekolah memperhatikan hasil konferensi pers Polresta Malang Kota pada 27 November 2026.

"Menetapkan bahwa terhitung sejak dikeluarkannya surat ini tertanggal 28 November 2026 siswa dengan inisial IDH, yang bersangkutan kami berikan sanksi berupa SP III dan dikembalikan kepada orang tua (dikeluarkan dari SMA Nasional Malang)," demikian bunyi keputusan sekolah, Sabtu (28/11).

Sekolah juga mempertimbangkan penetapan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota hingga penahanan yang bersangkutan sebagaimana diumumkan melalui akun resmi kepolisian.

Dalam surat tersebut, SMA Nasional Malang merujuk pada tata tertib sekolah Pasal 9 tentang Perundungan juncto Pasal 15 tentang Pelanggaran angka 4 huruf c. Aturan itu menyebutkan bahwa siswa yang terlibat tindakan kriminal dikategorikan melakukan pelanggaran berat sehingga sekolah dapat mengembalikannya kepada orang tua.

Pihak sekolah menegaskan, tata tertib tersebut sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh siswa bersangkutan bersama orang tuanya.

Dengan sanksi tersebut, IDH tidak lagi berstatus sebagai siswa SMA Nasional Malang. Sekolah juga menegaskan tidak akan menerima kembali yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan di institusi tersebut.

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