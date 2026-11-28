JawaPos.com - Ada beberapa catatan dari kasus meninggalnya siswi SMAN 7 Kota Malang. Pelaku masih mendapat kesempatan ujian, rumah pelaku digeruduk massa, nyawa korban tidak akan kembali.

Kasus maut yang bermula dari pengeroyokan itu menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan Tanah Air, khususnya di Jawa Timur. Alarm juga bagi aparat penegak hukum. Pasalnya, seteah kasus itu meledak, massa mengamuk dan menggeruduk rumah pelaku.

Anggota DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Didik Prasetiyono menilai peristiwa tersebut menunjukkan telah bergesernya dari kasus kekerasan antarpelajar menjadi persoalan serius mengenai kepercayaan publik terhadap institusi sekolah dan penegakan hukum.

Menurut Didik, kemarahan warga tidak boleh dibaca semata sebagai gangguan ketertiban umum. Kendati tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, negara perlu mengevaluasi alasan di balik mulai terkikisnya kepercayaan masyarakat.

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"Kepolisian harus memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi perkara yang menjadi atensi publik dan memerlukan perhatian khusus. Bukan berarti penegakan hukum harus mengikuti tekanan massa, tetapi kecepatan penanganan, transparansi, dan komunikasi publik harus lebih diperhatikan. Jangan biarkan kekosongan informasi memicu spekulasi dan kemarahan masyarakat," ujarnya, Sabtu (28/11).

Didik mengkritisi respons institusi pendidikan serta Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurutnya, pihak sekolah seharusnya berada di garda terdepan mendampingi keluarga korban dan bersikap tegas terhadap praktik perundungan, bukan justru berdalih kejadian berlangsung di luar jam pelajaran.

"Sekolah tidak bisa begitu saja cuci tangan dengan menyatakan bahwa peristiwa terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam pelajaran. Relasi sosial antarpelajar, pembentukan karakter, dan pola perilaku mereka merupakan bagian dari ekosistem pendidikan. Tanggung jawab pendidikan karakter tidak berhenti ketika bel pulang sekolah berbunyi," katanya.

Mengutip Social Learning Theory dari psikolog Albert Bandura, Didik menjelaskan bahwa perilaku agresif anak tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan terbentuk lewat pengamatan, peniruan, dan pembiaran di lingkungan sosial.

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Untuk memutus rantai kekerasan pelajar, ia mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur segera mengambil sejumlah langkah konkret. Di antaranya dengan memeriksa riwayat pengaduan perundungan, efektivitas layanan bimbingan konseling (BK), pengawasan sekolah, hingga potensi kelalaian atau pembiaran.

Dinas pendidikan juga dimintanya menjatuhkan pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur kelalaian institusi, alih-alih sibuk menjaga citra sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi aktif antara guru, petugas BK, dan orang tua untuk mengawasi perilaku serta pergaulan anak, tidak sekadar berpatokan pada nilai rapor.

"Jangan sampai sekolah lebih sibuk menjaga nama baik institusinya daripada menunjukkan empati kepada keluarga korban. Integritas institusi pendidikan justru diuji ketika menghadapi krisis seperti ini," tandasnya.

Terkait polemik hak para tersangka anak untuk mengikuti ujian sekolah, Didik menegaskan, hak pendidikan tetap wajib dihormati. Tetapi, kata dia, pelaksanaannya harus menjaga rasa kepatutan dan sensitivitas di tengah duka keluarga korban.

"Jangan sampai negara terlihat lebih sibuk memastikan tersangka dapat mengikuti ujian, sementara keluarga korban sedang berduka karena anaknya kehilangan seluruh masa depan. Hak pendidikan tetap dapat dipenuhi di tempat penahanan apabila penahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum," jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan keluarga para tersangka untuk menunjukkan empati kepada keluarga korban serta mendukung penuh proses hukum. Didik mengingatkan, melindungi anak bukan berarti menghindarkannya dari konsekuensi perbuatan pidana.