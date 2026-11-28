JawaPos.com - Perempuan di enam kabupaten pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan gabungan waktu kerja ekonomi dan domestik rata-rata 10,96 jam per hari dengan pendapatan rata-rata Rp 1,14 juta per bulan.

Temuan ini terungkap dalam studi WAVES Project yang dibahas pada sesi “Merajut Penghidupan Pesisir Bersama Perempuan” dalam rangkaian Aliansi untuk Ruang Aman di M Bloc Space, Jakarta.

Di sela aktivitas mencari nafkah seperti mengolah hasil laut, membudidayakan rumput laut, dan berdagang, para perempuan tersebut tetap memikul urusan rumah tangga. Hampir separuh dari total jam kerja mereka terserap pada pekerjaan domestik yang tidak dibayar, yakni rata-rata 5,07 jam setiap hari.

Studi baseline WAVES Project yang menjaring 382 perempuan di Kabupaten Flores Timur, Lembata, Ende, Nagekeo, Ngada, dan Sabu Raijua memperlihatkan sisi lain dari ketimpangan ekonomi.

Meski 90,84 persen responden berstatus sebagai pekerja mandiri, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi belum otomatis memberi mereka kendali penuh atas penghasilan yang diperoleh.

Kondisi lebih timpang tampak pada kelompok pencari nafkah utama. Sebanyak 72 perempuan tercatat sebagai pencari nafkah tunggal di keluarganya, namun tidak memiliki kendali mandiri atas pendapatan mereka sendiri.

Analisis pasar dan rantai nilai WAVES Project pada 2026 mencatat sejumlah faktor yang melemahkan posisi tawar perempuan pesisir. Keterbatasan akses pembiayaan, pasar, dan aset produktif serta mahalnya biaya transportasi menjadi hambatan berulang dalam rantai usaha mereka.

Di Desa Kolaka, Flores Timur, harga jual ikan asin yang dipatok tengkulak dapat merosot dari Rp9.000 menjadi Rp6.000 per ikat saat puncak musim kemarau. Jeda pembayaran hasil produksi yang memakan waktu dua minggu juga menyulitkan keluarga memenuhi kebutuhan harian.

Ruang Aman dan Pemberdayaan yang Menyeluruh

Merespons persoalan tersebut, WAVES Project yang dipimpin Yayasan Karya Dua Anyam (YKDA) bersama Trias Southeast Asia dan Puskopdit Flores Mandiri mendorong penguatan penghidupan perempuan pesisir.

Upaya ini dijalankan lewat peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta penguatan organisasi masyarakat sipil demi ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender.

Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mendorong agar terciptanya ruang aman. Keterlibatan semua pihak, dari individu, keluarga, masyarakat, hingga negara, diperlukan untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan.

"Kita perlu memastikan bagaimana penerapannya dan bersama-sama mengawal agar ruang aman benar-benar terwujud. Ruang aman harus dapat dihadirkan di mana pun, termasuk di lingkungan keluarga, komunitas, dan tempat kerja," ujarnya.