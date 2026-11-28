JawaPos.com - Ratusan orang mendatangi Perumahan Emerald Garden di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/11/2026) dini hari. Aksi tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan salah satu terduga pelaku perundungan terhadap siswi SMA Negeri 7 Kota Malang yang meninggal dunia.

Kedatangan massa berujung perusakan sejumlah fasilitas perumahan. Pagar kompleks dirusak, sementara dua mobil patroli milik Polsek Pakis dan Polsek Jabung dibakar.

Satpam Perumahan Emerald Garden, Muslikin, mengatakan massa mulai berdatangan sekitar pukul 20.00 WIB. Jumlah mereka terus bertambah setelah siaran langsung melalui TikTok ramai beredar.

"Jam 20.00 sudah ngumpul semua. Mereka datang secara bertahap setelah siaran langsung melalui TikTok ramai tersebar di media sosial," ungkap Muslikin, Sabtu (28/11).

Menurut Muslikin, situasi awalnya masih terkendali karena massa hanya berkumpul di sekitar perumahan. Namun, menjelang tengah malam, aksi mulai berujung perusakan.

Polisi sudah berada di lokasi sejak massa berkumpul. Namun, jumlah orang yang terus bertambah membuat pengamanan tidak mampu mengendalikan situasi.

Pagar perumahan menjadi sasaran pertama perusakan. Setelah gerbang dibuka paksa, massa bergerak menuju pos keamanan hingga Muslikin memilih menyelamatkan diri.

"Saya biasa ada di pos ini, tapi akhirnya saya lari, soalnya massa banyak dan bawa pentungan," tuturnya.

Muslikin menyebut massa hanya masuk hingga area pos satpam dan tidak sampai mendatangi rumah warga. Meski begitu, sejumlah fasilitas keamanan, termasuk CCTV dan pagar, mengalami kerusakan.

Dia juga kehilangan tas besar yang berada di pos keamanan. Tas tersebut berisi tas kulit kecil dan uang tunai sekitar Rp 700 ribu.

Warga Ketakutan hingga Anak dan Istri Histeris Salah satu warga Perumahan Emerald Garden, Yulius, mengatakan penghuni kompleks ketakutan saat aksi berlangsung. Warga tidak menyangka lingkungan tempat tinggal mereka menjadi sasaran perusakan.

Dia menegaskan warga tidak mendukung segala bentuk perundungan, terlebih yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, aksi massa yang menyasar perumahan turut berdampak terhadap penghuni yang tidak terlibat dalam perkara tersebut.

"Pada prinsipnya kita sebagai warga tidak pernah mendukung tindakan bullying, apa pun itu bentuknya, apalagi sampai memakan korban jiwa," tegas Yulius.

Yulius berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Dia meminta semua pihak menghormati proses yang berjalan dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Selama kejadian, warga memilih bertahan di dalam rumah untuk menjaga keselamatan keluarga. Mereka memantau situasi sejak sekitar pukul 20.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Sebagian penghuni sempat keluar masuk rumah untuk melihat kondisi lingkungan. Aksi perusakan yang berlangsung membuat sejumlah anak dan istri warga mengalami trauma.

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"Kalau kita lihat secara visual pengerusakan yang ada ini bisa kita bayangkan betapa mencekamnya tadi malam. Akhirnya cuma keluar masuk rumah, bahkan sampai ada histeris-histeris dari beberapa anak dan istri kita," jelasnya.

Dampak peristiwa tersebut juga dirasakan setelah massa membubarkan diri. Aktivitas warga, termasuk bekerja, terganggu karena sebagian penghuni harus berjaga hingga dini hari.

Yulius memastikan tidak ada warga perumahan yang mengalami luka maupun meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Namun, sejumlah personel kepolisian dilaporkan terkena lemparan saat berupaya mengamankan situasi.

"Puji Tuhan tadi malam kita enggak sampai ada korban jiwa atau ada luka. Tapi dari teman-teman Polsek yang kemarin sempat ada korban kena lempar dan sebagainya," pungkasnya.