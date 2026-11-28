JawaPos.com - Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amrullah mengatakan, pihaknya telah menerjunkan pasukan tambahan dengan dukungan personel Brimob Polda Jawa Timur untuk mengantisipasi kericuhan susulan di kawasan Perumahan Emerald Garden, Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Kericuhan terjadi pada Jumat (27/11) malam setelah ratusan orang menggeruduk rumah yang diduga menjadi tempat tinggal salah satu tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan siswi SMAN 7 Kota Malang berinisial SNIP.

Fahmi pun memastikan, saat ini kondisi di lokasi berangsur kondusif. Begitupun petugas yang terluka dalam kericuhan tersebut telah mendapat penanganan medis.

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"Sudah ditangani tim medis anggota kami yang cedera. Suasana sudah mulai bisa terkendalikan," ujar Fahmi, Sabtu (28/11).

Fahmi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, serta tidak main hakim sendiri.

Ia menduga, massa yang datang ke rumah salah satu tersangka penganiayaan diduga dipicu beredarnya informasi di media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku yang sebelumnya diamankan Polresta Malang Kota.

Fahmi menjelaskan, kepolisian sebenarnya telah mengantisipasi pergerakan massa, namun eskalasi warga yang datang ke lokasi berkembang di luar perkiraan.

Insiden bermula sekitar pukul 21.00 WIB saat massa berdatangan ke lokasi perumahan yang diduga menjadi tempat tinggal tersangka berinisial CAN (16).

Meski puluhan personel Polres Malang telah disiagakan sejak awal untuk mengantisipasi gangguan keamanan, gelombang massa terus membeludak hingga melampaui kekuatan petugas di lapangan.

Ketegangan memuncak menjelang tengah malam hingga dini hari. Massa berulang kali menyalakan petasan dan terlibat aksi saling lempar batu dengan aparat sebelum akhirnya menerobos masuk ke dalam kompleks perumahan.

Di dalam kawasan perumahan, massa melempari rumah yang diduga dihuni keluarga CAN menggunakan benda keras serta membakar dua kendaraan dinas polisi.