JawaPos.com - Petugas keamanan Perumahan Emerald Garden, di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Muslikin, mengaku kewalahan saat massa mendatangi kediaman CAN, 16.

CAN sendiri adalah salah satu anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus perundungan siswi SMAN 7 Malang, SNI, 17, yang meninggal dunia.

Muslikin mengatakan, massa mulai berkumpul di sekitar perumahan sejak pukul 20.00 WIB, Jumat (27/11/2026). Saat itu, aparat kepolisian sudah berada di lokasi untuk membantu pengamanan.

“Ya, sekitar jam 08.00 itu sudah ada bantuan dari Polsek,” kata Muslikin saat di Perumahan Emerald Garden.

Menurut dia, massa mulai bertindak anarkis sekitar pukul 23.00 WIB. Gerbang perumahan yang sebelumnya ditutup menjadi sasaran pertama.

“Gerbang itu dulu. Kan itu saya tutup. Jadi, mereka buka gerbang itu,” ujarnya.

Setelah gerbang dibuka paksa, massa kemudian merusak pos keamanan. Muslikin yang saat itu berada di pos mengaku tidak bisa berbuat banyak karena jumlah massa terlalu banyak.

“Gerbang itu, terus pos itu. Saya sudah melarikan diri, sembunyi,” tuturnya.

Muslikin menyebut sejumlah orang yang datang membawa pentungan dan benda lainnya. Situasi tersebut membuatnya panik hingga memilih menyelamatkan diri.

“Saya ada di pos sini. Tapi akhirnya saya lari, soalnya massa banyak. Bawa pentungan, bawa anu, bawa apa namanya. Panik,” ungkapnya.

Kerusuhan juga membuat warga sekitar ketakutan. Sebagian warga sempat keluar rumah, tetapi kemudian kembali masuk untuk berlindung.

“Warga ya gimana ya, panik, Pak. Ada yang keluar, tapi ya panik, akhirnya masuk ke rumah,” katanya.

Muslikin menegaskan, massa tidak sampai masuk ke rumah-rumah warga. Aksi mereka berlangsung di sekitar kawasan perumahan, terutama di area gerbang dan pos keamanan.

“Massa maksudnya ya ke sini saja, wilayah sini saja. Enggak ke rumah warga,” jelasnya.

Selain merusak fasilitas perumahan, massa juga membakar kendaraan milik kepolisian yang berada di lokasi. Muslikin menyebut kendaraan tersebut milik Polsek Pagak dan Polsek Jabung.

“Iya, massa yang bakar mobil itu,” katanya.

Akibat kerusuhan tersebut, Muslikin mengaku kehilangan tas besar yang berisi tas kecil berbahan kulit dan uang sekitar Rp 700 ribu. Kamera CCTV di pos keamanan juga dirusak.

“Kalau saya kehilangan tas besar itu. Di dalamnya ada tas kecil seperti ini, tas kulit. Ada uangnya sekitar 700,” ujarnya.