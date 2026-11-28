JawaPos.com - Kasus perundungan berujung meninggalnya Siswi SMAN 7 Malang, Silva Nur Intania Putri, menjadi atensi Anggota DPR Ahmad Doli Kurnia. Sabtu (28/11), dia turun langsung ke Malang, Jawa Timur (Jatim), untuk memastikan kasus tersebut ditangani sampai tuntas.

Melalui akun media sosial resminya, Doli menyampaikan bahwa dirinya sengaja datang langsung ke Malang untuk menemui semua pihak terkait. Mulai wali kota, kapolres, sampai orang tua korban. Dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus tersebut.

”Tidak boleh ada impunitas, dan tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat,” tulis Doli dalam unggahannya.

Menurut Doli, nyawa Silva sebagai korban terlalu berharga untuk dikalahkan oleh pembiaran dan ketidakadilan. Namun demikian, Doli juga mengingatkan agar semua pihak menahan diri. Terutama masyarakat di Malang yang merasa marah atas peristiwa tersebut.

Doli mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa tadi malam (27/11), masyarakat di Malang berbondong-bondong mendatangi beberapa titik untuk protes. Dia memahami kemarahan masyarakat, namun dia meminta agar proses hukum diserahkan kepada pihak kepolisian.

”Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat Kota Malang untuk kita tenang, jangan mengambil tindakan menghakimi sendiri, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan bapak-bapak yang berwenang untuk menyelesaikan ini, kita berharap tidak ada muncul masalah baru,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR, Doli memastikan, pihaknya akan mengawal penanganan kasus tersebut sampai benar-benar tuntas. Sehingga korban mendapatkan keadilan dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.