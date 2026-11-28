JawaPos.com - Empat anak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMAN 7 Malang, tetap mendapat kesempatan mengikuti ujian sekolah meski kini harus menjalani penahanan.

Polresta Malang Kota memastikan hak pendidikan para tersangka yang masih berusia di bawah 18 tahun tetap dipenuhi. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) akan dilakukan agar mereka bisa mengikuti ujian yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/11).

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno mengatakan, pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

“Kalau tidak salah hari Senin (30/11) akan melaksanakan ujian. Nanti kita komunikasikan dengan dinas pendidikan agar tetap bisa mengikuti proses ujian,” ujarnya.

Selain hak pendidikan, para tersangka juga tetap memperoleh pendampingan hukum dan perlindungan identitas selama proses penyidikan berlangsung.

Danang menjelaskan, karena seluruh tersangka masih di bawah umur, penempatan penahanan dilakukan di lokasi khusus, yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Mereka tidak akan dicampur dengan tahanan dewasa.

“Anak-anak yang berhadapan dengan hukum memang mau tidak mau harus kita penuhi seluruh haknya. Mereka akan ditempatkan di tempat khusus dan dipisahkan dari orang dewasa,” terang Danang.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam proses hukum selanjutnya, penyidik juga melibatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk memberikan pendampingan kepada para tersangka.

Seperti diketahui, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan Silva meninggal dunia. Mereka masing-masing berinisial SP, 16; IDH, 17; WRL, 16; dan CAN, 16.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, penganiayaan diduga dipicu rasa sakit hati salah seorang tersangka terhadap korban. Namun, polisi masih mendalami motif tersebut, termasuk kemungkinan adanya tindakan kekerasan lain yang melibatkan para tersangka.

Nama CAN juga menjadi perhatian setelah sejumlah video dugaan perundungan terhadap beberapa anak perempuan beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat aksi menendang, menjambak, hingga memukul. Bahkan, terdapat korban yang diminta bersujud di hadapan CAN.

Terkait dugaan kekerasan lainnya, Danang menyatakan penyidik masih melakukan pendalaman. Dia meminta masyarakat yang merasa pernah menjadi korban agar tidak ragu melapor.