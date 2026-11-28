JawaPos.com - Operasi pencarian dan pertolongan terhadap penambang emas yang masih hilang akibat kecelakaan tambang emas ilegal di Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, direkomendasikan untuk dihentikan. Hasil kajian tim ahli dari lima institusi menyebut proses pencarian berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan petugas.

"Kesimpulannya tim ya dari lima institusi ya memberikan rekomendasi agar operasi pencarian dan pertolongan atau operasi SAR ini tidak dilanjutkan karena sangat bahaya, risikonya besar untuk para petugas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman, Jumat (28/11) kemarin.

"Tentu kita berharap proses pencarian per tolongan tidak boleh ya mengorbankan, mempertaruhkan keselamatan para petugas. Dan itu keputusannya lanjut atau tidak, keputusannya ada di Basarnas," sambung Herman.

Kajian tersebut melibatkan lima institusi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian ESDM melalui Badan Geologi, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Nasional (Itenas).

Puluhan ahli dari berbagai institusi itu melakukan observasi, penginderaan, serta wawancara dengan petugas yang telah bersiaga di lokasi sejak Selasa. Hasilnya kemudian dibahas melalui kajian cepat atau rapid assessment untuk memberikan gambaran kondisi lapangan sebagai bahan pertimbangan Basarnas, BPBD, dan relawan.

Herman menegaskan, keselamatan petugas harus menjadi pertimbangan utama dalam operasi pencarian. Pemerintah tidak ingin upaya penyelamatan justru menimbulkan korban tambahan dari unsur petugas.

Di sisi lain, Herman menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia. Ia mengaku telah bertemu dengan keluarga korban dan memberikan dukungan agar mereka diberi ketabahan menghadapi musibah tersebut.