JawaPos.com - Empat anak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan siswa SMAN 7 Malang yang meninggal dunia telah menjalani penahanan di Lapas Perempuan. Polresta Malang Kota memastikan seluruh tersangka tetap menjalani proses hukum dan tidak dipulangkan.

Sebagaimana diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) pada Sabtu (28/11), kepastian tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Polresta Malang Kota, Jumat (27/11). Pernyataan itu sekaligus merespons informasi mengenai penanganan para tersangka setelah penetapan status hukum mereka.

”Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota telah menetapkan empat tersangka dan hingga saat ini sudah dilakukan penahanan di Lapas Wanita. Kami tegaskan kembali tersangka tidak dipulangkan,” tulis pernyataan polisi dalam postingan tersebut .

Empat Tersangka Tetap Menjalani Proses Hukum Polresta Malang Kota menegaskan, penanganan perkara terhadap keempat tersangka masih berlanjut. Polisi juga memastikan proses hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terbukti melakukan tindak pidana, para tersangka akan menjalani konsekuensi hukum sesuai aturan. Penyidik masih melengkapi proses penanganan perkara untuk mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh.

Penahanan empat tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang siswi SMA di Kota Malang meninggal dunia. Polresta Malang Kota menyatakan tetap berkomitmen menuntaskan penyidikan secara transparan.