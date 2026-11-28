

JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menghadapi langsung demonstrasi mahasiswa di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima, Jumat (27/11/2026). Alih-alih menghindari massa, Iqbal meladeni tuntutan mereka melalui dialog hingga suasana aksi berakhir dengan foto bersama.

Momen tersebut menjadi viral setelah video peristiwa itu diunggah akun TikTok @mbojoinside.id beberapa jam setelah kejadian. Sejumlah warganet turut memberikan tanggapan terhadap cara Iqbal merespons mahasiswa.

Aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Mereka awalnya tidak terlihat di area bandara dan menyimpan atribut organisasi.

Namun, ketika Iqbal keluar dari bandara sekitar pukul 14.15, para mahasiswa tiba-tiba membentangkan bendera LMND dan menyampaikan orasi.

Mereka mengangkat sejumlah persoalan infrastruktur, terutama kondisi jalan di Desa Sie, Kecamatan Monta; Desa Ntoke, Kecamatan Wera; serta ruas jalan dari Desa Sai hingga Desa Kananta, Kecamatan Soromandi. Mahasiswa juga mempertanyakan rencana perbaikan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan dengan suara keras. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan kata-kata kasar melalui megaphone.

“Kami rakyat Bima merasa dianaktirikan oleh Pemprov NTB!” teriak mereka.

Meski mendapat tekanan dari suara megaphone, Iqbal tetap merespons dengan tenang. Dia menjelaskan bahwa kondisi anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Ini jalan sudah tidak diurus puluhan tahun. Saya jadi gubernur ini pada saat anggaran kita lagi sangat jeblok. Maka, dengan keterbatasan yang ada, kita coba bagi semua,” kata Iqbal yang baru menjabat gubernur NTB sekitar 2 tahun terakhir.

Iqbal juga menegaskan bahwa asal daerahnya tidak menentukan prioritas pembangunan. Meski berasal dari Lombok Tengah, dia menyebut alokasi pembangunan infrastruktur jalan justru lebih besar diarahkan ke Pulau Sumbawa.

“Justru saya ini orang Lombok Tengah, lebih banyak pembangunan itu di Pulau Sumbawa daripada di kampung saya sendiri,” kata Iqbal.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga didukung anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Iqbal, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan jalan di Pulau Sumbawa lebih dari Rp 300 miliar.

Sementara itu, alokasi untuk Pulau Lombok disebut sekitar Rp 120 miliar.

Penjelasan tersebut diikuti perubahan suasana aksi. Di penghujung demonstrasi, mahasiswa terlihat bersalaman dan meminta foto bersama Iqbal.

“Saya juga pernah jadi mahasiswa seperti kalian. Kita memang harus terus mengawal pembangunan,” katanya.

Video pertemuan tersebut kemudian menuai tanggapan dari warganet. Sejumlah komentar justru menyoroti penjelasan Iqbal mengenai alokasi pembangunan jalan di Pulau Sumbawa dan Lombok.

“Bener kata Pak Gub. Untuk proyek jalan sekarang lebih banyak di Pulau Sumbawa. Lombok dikit. Aku tahu karena paman aku kerja proyek jalan,” kata Risma Sahrani Putri.

Komentar lain juga menyinggung kesediaan gubernur menemui langsung mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.