JawaPos.com - SMA Nasional Malang menyiapkan sanksi pengeluaran bagi siswa yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan siswa SMAN 7 Malang meninggal dunia. Kebijakan tersebut mengacu pada tata tertib sekolah yang mengategorikan keterlibatan dalam tindak kriminal sebagai pelanggaran berat.

Sebagaimana diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) Jumat (27/11) tengah malam, Kepala SMA Nasional Malang Gilang Agung Prabowo menyampaikan sikap tersebut melalui pernyataan resmi tertanggal Jumat, 27 November 2026. Pihak sekolah menyerahkan penanganan perkara kepada Polresta Malang Kota dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Sanksi Pengeluaran Mengacu Tata Tertib Sekolah

SMA Nasional Malang akan mengembalikan siswa kepada orang tua atau mengeluarkannya dari sekolah apabila keterlibatannya dalam perkara tersebut terbukti secara hukum.

”Jika keterlibatan siswa yang bersangkutan terbukti secara hukum, maka sekolah akan mengembalikan yang bersangkutan ke orang tua (dikeluarkan dari SMA Nasional Malang),” demikian pernyataan Gilang dalam keterangan resmi tersebut yang diunggah di Instagram pada Jumat (27/11) pukul 22.40.

Rencana pemberian sanksi itu merujuk Pasal 9 tentang Perundungan dan Pasal 15 tentang Pelanggaran Angka 4 Huruf C dalam tata tertib sekolah. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam surat kesediaan menaati tata tertib yang ditandatangani siswa bersama orang tua.

Sekolah Serahkan Penanganan kepada Polisi

Selain menyiapkan sanksi, SMA Nasional Malang menyatakan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada Polresta Malang Kota. Sekolah berharap proses hukum berlangsung objektif, transparan, dan adil.

Pernyataan resmi SMA Nasional yang diunggah di Instagram resmi sekolah, Jumat (27/11) malam. (Instagram)

Pihak sekolah juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban serta mengecam segala bentuk perundungan di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, SMA Nasional Malang meminta masyarakat tidak menggeneralisasi dugaan tindakan individu sebagai kesalahan seluruh warga sekolah maupun pemangku kepentingan pendidikan.