JawaPos.com - Polresta Malang Kota resmi mengungkap hasil analisis sementara pemeriksaan forensik terkait kematian seorang siswi SMAN 7 Kota Malang yang diduga menjadi korban penganiayaan.

Bersamaan dengan itu, kepolisian menetapkan empat remaja perempuan yang seluruhnya berstatus pelajar sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16).

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno, menjelaskan, berdasarkan analisis sementara dokter forensik pasca-autopsi jenazah korban, ditemukan dua poin krusial yang menjadi penyebab kematian korban.

Pertama, penyebab kematian adalah asfiksia. Asfiksia adalah kondisi gawat darurat saat tubuh kekurangan oksigen dan mengalami penumpukan karbon dioksida akibat gangguan pernapasan. Kondisi ini bisa berdampak fatal atau memicu kerusakan organ, terutama pada otak, jika tidak cepat ditangani.

"Dari hasil analisis sementara pemeriksaan dokter forensik ketika kemarin dilakukan otopsi, ditemukan beberapa hal. Yang pertama yaitu penyebab kematian adalah asfiksia akibat kekurangan oksigen karena gangguan sirkulasi dan fungsi jantung," terang Danang, Jumat (27/11).

Selain asfiksia, pemeriksaan tim kedokteran forensik juga mengonfirmasi adanya bekas kekerasan fisik pada bagian kepala siswi SMAN 7 Kota Malang tersebut.

Dimana ditemukan luka memar berdiameter kurang lebih 3 sentimeter pada kulit kepala bagian oksipital kanan belakang.

Selain itu, ditemukan pula luka memar berdiameter sekitar 2,5 sentimeter pada kulit kepala bagian kiri di atas telinga.

"Kemudian yang kedua, ada tanda kekerasan, luka memar di kulit kepala dengan diameter kurang lebih 3 sentimeter di kulit kepala oksipital kanan belakang, dan diameter 2,5 sentimeter di kulit kepala kiri atas telinga," imbuh Danang.