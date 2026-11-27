JawaPos.com - Polresta Malang Kota mengungkap secara rinci peran masing-masing dari empat tersangka pelajar perempuan dalam kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan seorang siswi SMAN 7 Kota Malang berinisial SNIP meninggal dunia.

Keempat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut masing-masing berinisial CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16).

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno, membeberkan bahwa aksi kekerasan yang menimpa korban telah direncanakan sebelumnya, mulai dari penjemputan hingga penganiayaan beramai-ramai di lokasi kejadian kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU).

"Para pelaku ABH secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban karena salah satu pelaku ABH, saudari SP, sakit hati dengan korban," terang Danang, Jumat (27/11).

Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota, setiap tersangka memiliki peran aktif dalam rangkaian kekerasan terhadap SNIP.

CAN berperan menarik korban dari atas sepeda motor, memukul bagian kepala berulang kali, meninju tengkuk dan area dekat mata, serta menendang perut, dada, serta kepala korban. Tidak berhenti di situ, CAN juga mengangkangi dan memukuli korban, menginjak bagian perut, hingga menyuruh korban untuk bersujud.

Sementara SP mengakui turut merencanakan aksi tersebut, ikut menjemput korban, serta melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menampar bagian pipi maupun pelipis korban.

Selanjutnya, IDH berperan mengabari rekan-rekannya untuk berkumpul di kawasan BTU, menjemput korban, dan mengirimkan rekaman video sebagai laporan bahwa korban telah dibawa ke tempat kejadian perkara (TKP). IDH juga membuka ponsel milik korban, menampar pipi kanan dan kiri, serta menarik korban ke area belakang portal.