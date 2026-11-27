JawaPos.com - Polda Jawa Barat menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang menyebabkan 13 penambang tewas di kawasan Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Polisi juga menyita 527 karung material yang diduga mengandung emas dari lokasi pengolahan hasil tambang ilegal tersebut.

Kedua tersangka masing-masing berinisial UL dan DE. UL diduga merupakan pemilik lubang tambang sekaligus pengelola tempat pengolahan dan pemurnian material yang mengandung emas. Sementara DE berperan sebagai komandan lubang yang mengatur aktivitas para pekerja tambang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Barat Kombes Pol Ade Mulyana mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam, termasuk pemeriksaan saksi.

"Saksi tersebut dari pihak PT Antam, dari korban yang berhasil selamat, aparat desa, dan beberapa saksi yang mengetahui dan melihat dan merasakan peristiwa adanya dugaan tindak pidana tersebut. Dan kami telah melakukan pemeriksaan satu orang saksi ahli pertambangan," ungkap Ade dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Jumat (27/11).

Ade menjelaskan, UL memiliki peran dalam kepemilikan lubang tambang sekaligus pengelolaan tempat pengolahan dan pemurnian material hasil tambang. Lokasi pengolahan tersebut berada di sekitar rumah UL.

Setelah material diambil dari lubang tambang yang menjadi lokasi kecelakaan, hasil tambang dibawa ke tempat tersebut untuk diolah. Polisi kemudian menggeledah lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas PETI.

"Jadi, setelah dilakukan pengambilan material yang diduga mengandung emas di lubang yang terjadi kecelakaan, saksi UL melakukan pengolahan dan pemurnian di tempat di dekat rumahnya dan telah kita lakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti," jelasnya.

Sementara itu, DE bertugas sebagai komandan lubang. Dia mengatur pembagian sif pekerja sekaligus mengawasi kegiatan penambangan di dalam lubang.

Polisi Sita 81 Gelundungan dan 527 Karung Material Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 81 unit gelundungan dan 527 karung atau beban material yang diduga mengandung emas. Polisi juga mengamankan satu karung berisi pelor besi, dua palu, satu linggis, alat lingkar jepit batuan, satu plastik berisi plastik klip bekas jendil, serta satu buah jendil.

Ade mengungkapkan, aktivitas penambangan dilakukan dengan membuat lubang yang kedalamannya diperkirakan mencapai 100 hingga 250 meter. Dari lubang tersebut, para pekerja mengambil material yang diduga mengandung mineral emas untuk kemudian dibawa ke tempat pengolahan.

Material itu diproses menggunakan gelundungan dengan bantuan bahan kimia berbahaya, yakni merkuri dan sianida, sebelum dilakukan pemurnian untuk mendapatkan emas.

"Di tempat pengolahan dengan cara digelundung menggunakan bahan kimia merkuri maupun sianida, lalu dilakukan pemurnian dan didapatkan emas yang dimaksud," paparnya.