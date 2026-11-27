JawaPos.com - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar pelatihan Virtual Assistant yang diikuti 80 peserta guna memperkuat kapasitas masyarakat di sektor ekonomi digital sekaligus mengingatkan pentingnya batasan pemanfaatan kecerdasan buatan.

Pekerjaan Virtual Assistant menuntut dukungan operasional serta administrasi bisnis dari jarak jauh melalui perangkat dan aplikasi digital.

Skema kerja ini membuka ruang fleksibilitas waktu dan lokasi, bahkan memungkinkan seseorang menangani lebih dari dua klien secara bersamaan.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Teman Kreativ, yakni Diah Kusuma Dewi dan Rifqa Rizkirima, membekali peserta dengan materi seputar peran Virtual Assistant. Kehadiran puluhan peserta menjadi langkah awal memperluas kompetensi digital di daerah.

Peluang kerja berbasis digital dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi warga untuk ikut menggerakkan roda ekonomi lokal. Dukungan bimbingan dari para praktisi diharapkan membantu peserta beradaptasi lebih cepat.

Direktur Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemenekraf Dony Harso menyoroti arus adopsi kecerdasan buatan yang kian cepat. Ia mengingatkan bahwa kecepatan memanfaatkan teknologi perlu diimbangi sikap bijak.

"Kita berlomba-lomba memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, tapi kadang kala kita abai untuk membatasi bagaimana penggunaan dari kecerdasan buatan itu sendiri, maka saya mengimbau para narasumber agar tetap memberikan batasan terhadap pelatihan virtual assistant ini," ujar Dony.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Mardi, meminta peserta menyerap seluruh materi secara optimal selama pelatihan berlangsung. Ia menekankan agar kesempatan belajar ini ditindaklanjuti menjadi langkah nyata.

"Tangkaplah peluang ini dengan baik, resapi ilmu yang diberikan narasumber dan bertanyalah jika kurang jelas. Kalau sudah merasa cukup memahami dan memiliki bekal, lanjutkan peluang virtual assistant dengan sebaik mungkin," katanya.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang, Mahfudz, mengajak peserta terus mengambil peran aktif di ekosistem kreatif. Menurut dia, digitalisasi membuka momentum strategis bagi masyarakat.