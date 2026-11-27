JawaPos.com - Yayasan Pesisir Lestari dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penguatan dan Penerapan Kebijakan Penataan Ruang Laut Berbasis Masyarakat. Penandatanganan oleh Ketua Yayasan Pesisir Lestari, Dina D. Kosasih, dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, berlangsung di Mertasari, Bali, sebagai bagian dari rangkaian Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026.

Kerja sama selama tiga tahun ini berfokus pada dua ruang lingkup utama, yaitu penguatan dan penerapan kebijakan penataan ruang laut berbasis masyarakat yang mendukung kelestarian ekosistem pesisir dan laut, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan kelompok masyarakat.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak berupaya memperkuat peran aktif masyarakat dalam tata kelola ruang laut sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat pesisir, penataan ruang laut berkaitan langsung dengan akses terhadap sumber penghidupan, keberlanjutan usaha, serta perlindungan ekosistem yang menopang kehidupan mereka.

Pesisir Lestari berkomitmen menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat tapak melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi partisipasi masyarakat. Pengalaman serta pengetahuan lokal masyarakat juga diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan.

“Kami di Pesisir Lestari percaya bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dipahami, diterapkan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat tapak,” ujar Dina D. Kosasih dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Rencana aksi kemitraan mencakup pemetaan partisipatif wilayah kelola kolaboratif masyarakat yang berdampak konservasi dan pendampingan pemenuhan dokumen permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Kerja sama juga mendorong kolaborasi multipihak melalui kajian potensi investasi ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan lokasi sasaran di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.